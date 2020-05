Elena Aubry, rubate le ceneri/ Oggi anniversario morte: “chi è stato non l’avrà mai”

Pubblicità

Ricorre esattamente oggi il secondo anniversario della morte della giovane Elena Aubry, la 25enne romana deceduta in seguito ad un incidente in moto avvenuto in via Ostiense e causato dagli avvallamenti sul manto stradale. Una morte già tragica per via delle dinamiche assurde ed assolutamente evitabili alla quale ora si aggiunge per la famiglia della ragazza un altro dramma. La madre e la sorella di Elena hanno denunciato nelle passate ore la scomparsa delle ceneri della 25enne. “Mai avrei pensato potesse accadere una cosa del genere. Un atto triste e disgraziato, chi ha rubato le ceneri di Elena deve sapere che non l’avrà mai, perché lei vola alta in cielo”, sono le parole della famiglia di Elena riportate dal Corriere della Sera che ha riportato la notizia, dopo la denuncia presso la stazione dei carabinieri di San Lorenzo Graziella Viviano. Un gesto, quello commesso all’interno del cimitero del Verano, che aggiunge ulteriore tristezza e angoscia ai familiari. Secondo quanto riferito, qualcuno avrebbe sfondato la parete provvisoria ij mattoncini del loculo portando via l’urna con le ceneri della 25enne e un diario sul quale gli amici e non solo avevano scritto i loro pensieri. A quanto pare si tratterebbe di un caso isolato e inspiegabile.

ELENA AUBRY, RUBATE LE CENERI: L’APPELLO DELLA MADRE

Dopo la denuncia, immediate le indagini che sono partite proprio dal cimitero del Verano dove si trovavano le ceneri di Elena Aubry, a caccia di eventuali impronte del presunto ladro. Saranno analizzati anche i filmati della videosorveglianza anche se sarà difficile visionarli tutti. La madre ha infatti rivelato di essersi recata l’ultima volta lo scorso 2 novembre, giorno dei morti. E su Facebook lancia un appello: “Chiunque abbia notizie utili per farci ritrovare le ceneri e il quaderno ci chiami anche in forma anonima, non c’è da avere paura. Molte persone volevano bene a mia figlia e so che in questi mesi sono andate a trovarla al cimitero: vi chiedo un aiuto, soprattutto a chi si è recato al Verano dopo il 7 dicembre scorso, per capire se il sepolcro di Elena allora era integro”. Non si esclude tuttavia che il danneggiamento del loculo ed il furto possano essere accaduti in momenti differenti. Il gesto potrebbe essere collegato all’anniversario della morte? Durante il lockdown anche il Verano è rimasto chiuso al pubblico, ma non è chiaro se il furto sia accaduto prima. La mamma conclude: “A chi li ha rubati chiedo di riconsegnarli, di farceli ritrovare. Non vogliamo vendetta”.



