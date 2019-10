Elena Barolo/ L’ex velina oggi fashion blogger ospite di Fazio (Che tempo che fa)

Elena Barolo ospite di Fabio Fazio a Che tempo che farà, l’anteprima di Che tempo che fa su Rai Due che avrà inizio a partire dalle 19:30 di oggi, domenica 20 ottobre. L’ex velina di Striscia la Notizia sarà anche protagonista del “Tavolo” nella seconda serata insieme a tanti altri ospiti. Un’occasione, per tanti telespettatori, per tornare a godere della presenza dell’ex velina di Striscia la Notizia. Fu infatti sul bancone più famoso della televisione italiana che nell’ormai lontano 2002 la bella torinese si fece conoscere al grande pubblico. La Barolo era la bionda negli anni in cui la velina mora del tg satirico di Canale 5 era impersonata dalla sarda Giorgia Palmas. Un sodalizio, il loro, riproposto nel 2017 in Anteprima Processo contenitore introduttivo della rinnovata edizione de Il processo di Biscardi condotto proprio dalla Palmas, oltre che nella striscia quotidiana Siamo tutti Mister Bean, su Radio Latte Miele.

Elena Barolo ospite a Che tempo che fa

Pensare ad Elena Barolo unicamente come l’ex velina di Striscia la notizia è però sbagliato in considerazione del percorso professionale intrapreso dalla oggi 36enne showgirl. Nel suo bagaglio bisogna infatti dare conto degli studi di recitazione compiuti prima al CTA di Milano e poi addirittura a Los Angeles, agli Actors Studio. Da attrice la Barolo ha recitato in CentroVetrine per quanto riguarda la tv ma soprattutto al cinema, con Alessandro Gassman ed Enrico Brignano in “Un Natale per due” e nel film “Ex – Amici come prima” di Carlo ed Enrico Vanzina. La sua strada, però, sembra essere soprattutto negli ultimi anni quella di fashion blogger: il suo “www.affashionate.com” riscuote infatti grande successo e i suoi consigli in fatto di moda risultano richiesti e apprezzati. Nella sua ospitata da Fabio Fazio sarà chiamata ad esprimere il suo parere da esperta in fatto di look?

