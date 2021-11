Elena Bonetti/ “Super green pass e vaccinazione per evitare le zone rosse”

“Domani (oggi, ndr) ci sarà una cabina di regia, il governo ha al vaglio tutte le misure: l’obiettivo è introdurre elementi incisivi come è stata l’introduzione del green pass per evitare di arrivare a zone rosse, con attività chiuse e cittadini chiusi in casa”: questa l’analisi del ministro Elena Bonetti a Stasera Italia.

Nello Musumeci/ "Sì obbligo vaccinale, sospendere libertà individuali è un dovere"

La titolare di Pari opportunità e famiglia ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica, rimarcando: “Il virus ha un’incidenza maggiore, la variante si diffonde più facilmente, fortunatamente la vaccinazione impedisce gli effetti gravi. Ma è altrettanto vero che serve fare un passo in più sulle misure, quindi l’introduzione di un green pass rafforzato e la vaccinazione sono misure che possono andare in quella direzione”.

“49% vaccinati prova rabbia per i No Vax”/ Come incide sulla politica: sondaggio Swg

ELENA BONETTI A STASERA ITALIA

“Se mi vaccino, mi proteggo e sono meno contagiosa rispetto a chi posso incontrare ,e posso incontrare persone che non possono vaccinarsi. La libertà è questa, la libertà per me e che deve riguardare la libertà altrui”, ha proseguito Elena Bonetti, che ha preferito non sbilanciarsi sulla corsa al Quirinale. Ciò che è stato riconfermato alla Leopolda è la gratitudine nei confronti di Sergio: “C’è stata la conferma di una grande gratitudine al presidente Mattarella: abbiamo riconosciuto che ha esercitato con una magistrale autorevolezza e con un indirizzo forte in un periodo difficile sia dal punto di vista politico che dell’emergenza”.

LEGGI ANCHE:

SUPER GREEN PASS DECRETO CDM/ Cabina Regia: stop no vax in bianca, lockdown in rossa

© RIPRODUZIONE RISERVATA