Elena Di Cioccio e la malattia: “Io sieropositiva? Oggi ho rimesso insieme i pezzi”

Elena Di Cioccio torna a parlare della sua sieropositività a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo, la comica ha presentato il suo spettacolo teatrale, che prende proprio spunto dalla sua malattia: “Positiva è una bella parola, infatti ho usato la parola pro-positiva anche per il mio spettacolo a teatro.” ha annunciato. Inevitabile, poi, parlare della scoperta della malattia e di come questa ha cambiato la sua vita.

“La sieropositività? Mia mamma è stata la mia volta buona. – ammette Elena Di Cioccio su Rai 1 – Lei mi aiutava attraverso il suo senso dell’umorismo, il suo modo di vedere le cose.” Così l’attrice ripercorre le fasi che l’hanno portata a scoprire di essere sieropositiva.

Elena Di Cioccio: “Come ho scoperto di essere sieropositiva”

“Io facevo analisi in maniera regolare e un giorno faccio anche quelle dell’HIV. È così che scopro questa cosa.” ha raccontato Di Cioccio su Rai 1. Oggi racconta tutto questo col sorriso, perché è riuscita a rielaborare l’accaduto e a “rimettere insieme tutti i pezzi”. Elena Di Cioccio ha però dovuto fare i conti con il giudizio degli altri rispetto alla sua malattia: “Pregiudizi? Io non mi preoccupo più di cosa pensa il prossimo. – ha spiegato in studio – Il coming out è stato proprio questo: apri la prigione che ti sei costruito perché hai paura degli altri. Ho capito che le cose non potevano essere peggio di quelle che avevo già vissuto. Io volevo vivere i prossimi anni liberi, anche se intorno a me ci sarebbe stato un deserto.” ha concluso.