Elena Faggi con “Che ne so”/ Dopo IGT ci prova a Sanremo 2021 Nuove Proposte

Come succede ormai da anni, il Festival di Sanremo 2021 “pesca” i suoi concorrenti belli e pronti senza fare la fatica di cercarli in giro per l’Italia dai talent show come Amici e X Factor. È il caso di Elena Faggi, nativa di Forlì, solo 18 anni, che ha partecipato insieme al fratello Francesco a Italia’s Got Talent. Elena va ancora a scuola, quest’anno sosterrà gli esami di maturità, per cui è ancora poco il tempo che dedica alla musica, lei stessa ha dichiarato “di essere particolarmente in ansia, non solo perché dovrà esibirsi su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia ma anche perché tutto ciò le sta portando via tempo per prepararsi al meglio per l’esame di stato che tra qualche mese l’attende”.

A Italia’s Got Talent fu l’allora giudice Luciana Littizzetto a spingere i due fratelli in finale ma non vinsero. In occasione del periodo di lockdown Elena e Francesco hanno collaborato in modo intenso riuscendo a sfornare tre brani ovvero “Come volo”, “Solo un brutto sogno” e “Il sole in un foglio”. Attualmente i due stanno procedendo ognuno per la propria strada, tuttavia non è da escludere che a breve possano collaborare e creare ciò che loro definiscono “featuring speciali”.

Elena Faggi: il debutto a Sanremo 2021 dopo X Factor

Al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove proposte, Elena Faggi proporrà un brano da lei composto, Che ne so: “È un pezzo che ho scritto a fine febbraio del 2020, un periodo un po’ strano, quello prima del lockdown generale. Parla di quando inizia a piacerti una persona, ma non sai sei o meno di essere ricambiato. Alla fine, la canzone in sé è molto leggera, pur essendo semplice e orecchiabile riesce a lanciare un messaggio abbastanza condiviso“, ha raccontato al sito Recensione Musica. La voce di Elena è decisamente ancora immatura anche se riesce a raggiungere buone qualità espressive. La musica è composta con il fratello, il testo, decisamente adolescenziale, è scritto da lei. È una canzone ritmata ma allo stesso tempo soft, gradevole all’ascolto con vocalizzi vari che ricordano lo stile un po’ strampalato della prima Arisa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA