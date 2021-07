Elena Hayam Murgia “Saman Abbas? Islam non c’entra”/ E il Pd in coro “È femminicidio”

L’omicidio di Saman Abbas non ha nulla a che vedere con l’Islam. Lo va ripetendo da settimane Elena Hayam Murgia, italiana convertita all’Islam. «La religione non c’entra nulla, è una questione culturale», ha detto nei giorni scorsi a Dritto e Rovescio. Il problema è nelle lacune che ci sono in Italia: «Le leggi ci sono, ma non vengono applicate. Certi segnali d’allarme vengono minimizzati. Ma si batte sempre sul fondamentalismo». Elena Hayam Murgia ha spiegato anche i motivi per i quali l’Islam non c’entra nulla nel caso di Saman Abbas: «Questa famiglia non andava in moschea, in moschea non sapevano neanche chi fossero, dicono delle cose del Corano che non ho mai letto, si ubriacavano, questo famoso zio aveva una compagna, cosa che nell’Islam non esiste, perché o ti sposi o non stai con una donna».

Cos'è manifesto sovranisti firmato da Salvini e Meloni/ "Liberare Ue da tecnocrazia"

Inoltre, Elena Hayam Murgia ha spiegato che sono episodi che si sono verificati anche nella cultura indù. «Non si integrano, quindi non parliamo di Islam, perché non c’entra. L’Islam vieta i matrimoni combinati».

ANCHE PER PD ISLAM NON C’ENTRA CON CASO SAMAN

Come Elena Hayam Murgia, anche la sinistra esclude che ci sia una correlazione tra Islam e il caso Saman Abbas. Infatti, Dritto e Rovescio ha interpellato alcune donne del Partito democratico per capire come mai abbiano “paura” a pronunciare la parola Islam in questa vicenda. «È un femminicidio, è l’uccisione di una donna da parte della propria comunità affettiva. Quella famiglia era sicuramente integrata», dichiara Valeria Fedeli. Sulla stessa lunghezza d’onda Simona Malpezzi: «Si tratta di un femminicidio, ma c’è l’aggravante di un problema culturale. I femminicidi hanno tutta una stessa origine: possesso e patriarcato». Alessia Rotta non ritiene che il Pd abbia fallito nelle politiche sull’immigrazione: «La grande responsabilità è di tutti e dello Stato. Saman non è stata protetta. Io penso che anche il capo dell’Islam in Italia abbia detto che questo tipo di delitto non sia accettabile». Invece Beatrice Lorenzin s’infuria quando il giornalista chiede se l’Islam viene escluso per non perdere quell’elettorato: «Ma quale elettorato? Quale elettorato?», gli urla contro. Anche gli uomini della sinistra la pensano così, come Andrea Romano: «Non è vero che è colpa dell’Islam, ma di una famiglia chiusa e isolata che non voleva dare la libertà ad una ragazza».

REGIONALI CALABRIA, MARIA ANTONIETTA VENTURA SI RITIRA/ Csx ancora senza candidato

LEGGI ANCHE:

Turi (Uil scuola) "Vaccini o dad? Discriminazione!"/ "Servono interventi strutturali"

© RIPRODUZIONE RISERVATA