Elena Montagna, moglie di Enrico Lo Verso / “Per fortuna la prova dura solo 1 minuto”

Elena Montagna, moglie di Enrico Lo Verso, teme la fatidica prova di ballo in pista. Si è allenata una settimana per sorprendere il marito e raggiungerlo alle semifinali di Ballando con le Stelle; un tempo di certo non sufficiente per colmare le proprie lacune tecniche, ma comunque utile per portare a termine l’obiettivo. “Io non so come si possa ricordare ogni passo” dice Elena durante le prove coi maestri del programma. Poi prima di salire sul palco aggiunge: “Menomale che tutto questo finirà nel giro di un minuto”. L’emozione si fa sentire, soprattutto perchè suo marito Enrico Lo Verso non sospetta nulla. Il nervosismo e la paura si cancellano appena i due si trovano in pista a tu per tu. Dopo un abbraccio, l’esibizione può cominciare.

Elena Montagna, moglie di Enrico Lo Verso a Ballando con le stelle

In realtà Elena Montagna non è sposata con Enrico Lo Verso, benchè si consideri a tutti gli effetti sua moglie. I due stanno insieme da tantissimi anni, ma non hanno mai sentito l’esigenza di ufficializzare la loro unione. Di certo la loro intesa è sempre solida, si vede dai teneri sguardi che si scambiano in pista. Enrico Lo Verso ed Elena Montagna provano a stupire giurati e pubblico con una esibizione passionale, anche se non sembra facile emulare i loro predecessori. Per Dani Osvaldo e sua madre, infatti, c’è stato un vero e proprio plebiscito sia da parte della giuria che del pubblico. In ogni caso il web non sembra disprezzare la coppia Elena-Enrico: su Twitter, ad esempio, sono tanti commenti di incoraggiamento per il duo, dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle.





© RIPRODUZIONE RISERVATA