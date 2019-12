Elena Paladino, moglie di Amedeo Minghi/ La scomparsa e la “terapia” della tv

Elena Paladino è stata la moglie di Amedeo Minghi dal 1973 fino al 2014, quando è prematuramente scomparsa nel sonno. Il settantaduenne cantautore e compositore italiano sarà ospite oggi nei salotti di Barbara D’Urso per la nuova puntata di Live e molto probabilmente questa sarà l’occasione giusta per ricordare la moglie Elena Paladino, con la quale ha condiviso una fetta di vita considerevole. Per omaggiare la memoria di Elena Paladino, suo marito Amedeo Minghi aveva deciso di partecipare a Ballando con le Stelle 2018, quasi a scopo terapeutico per riprendersi dopo un grave lutto: “Sicuramente mi avrebbe detto di partecipare”, aveva confessato Minghi in una precedente intervista ai giornali. “Questa a Ballando con le stelle è stata un’esperienza terapeutica”, aveva dichiarato. Elena Paladino continua ad essere nei pensieri di Amedeo anche a distanza di anni dalla sua morte. Infatti il cantante non smette mai di ricordarla e omaggiarla pubblicamente.

Elena Paladino, con Amedeo Minghi ha avuto una figlia: Alma Minghi

Elena Paladino è diventata madre di Alma Minghi, divenuta poi scrittrice e ora legatissima alla figura del padre Amedeo Minghi. Questo pomeriggio il cantante sarà ospite di Barbara D’Urso e del suo programma “Live“, in onda su Canale 5. Il cantautore ripercorrerà la sua incredibile carriera, ma probabilmente ampio spazio sarà dedicato al suo personalissimo ricordo della moglie scomparsa, al loro rapporto e ai personalissimi aneddoti da condividere col pubblico. Ricordiamo che Elena Paladino è mancata prematuramente nel 2014 e la sua assenza ha inevitabilmente lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Amedeo Minghi. La donna ha vissuto gran parte dei successi musicale del compagno, che nel corso della carriera ha pubblicato ben diciassette album inediti, oltre ovviamente alle raccolte ufficiali con i principali successi estrapolati dai concerti. Elena Paladino è stata dunque parte integrante della vita di Amedeo, accompagnandolo nella sua crescita sia personale che professionale. Una compagna di vita indimenticabile.

