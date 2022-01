Elenoire Ferruzzi “Patrizia Reggiani mia amica”/ “Gucci? Ancora innamorata, figlie…”

Elenoire Ferruzzi e l’amicizia con Patrizia Reggiani

La vicenda di Patrizia Reggiani è tornata prepotente nell’ultimo periodo anche grazie al film con Lady Gaga, House of Gucci. A parlare di Lady Gucci e della loro amicizia, è stata Elenoire Ferruzzi, personaggio noto nel mondo dello spettacolo, ospite nelle passate settimane della trasmissione Lombardia Nera. La Ferruzzi ha raccontato della nascita dell’amicizia con Lady Gucci avvenuta tempo fa: “E’ un’amicizia come possono essere tante amicizie. A me non interessa cosa abbia fatto nella sua vita in precedenza, ma lei si comporta in un determinato modo con me e io la valuto per quello. Per me è un’amica!”.

Oggi la Reggiani, come spiegato dalla Ferruzzi, sarebbe molto cambiata “e molto provata da una malattia che ha avuto”. Le due si sono incontrate di recente al parrucchiere, dove avrebbero scattato la famosa foto che le ritrae insieme ma si sarebbero conosciute “molto prima” dell’inizio della pandemia. “Parliamo di tante cose”, ha svelato la Ferruzzi, “anche della sua situazione, di quello che le è accaduto, di come ha vissuto il carcere, che tra l’altro lei mi ha sempre detto di essere stata molto bene”, ha aggiunto.

Il riavvicinamento con le figlie

In merito al film con Lady Gaga, Elenoire Ferruzzi ha svelato che Patrizia Reggiani sarebbe “offesa con Lady Gaga perché non l’ha voluta mai incontrare ed io sono d’accordo con lei. Hai interpretato la parte in un film di una persona e non la vuoi incontrare? Lei ha pagato per quello che ha fatto ma in Italia si tende a dare sempre l’ergastolo sociale”, ha commentato la showgirl.

La Ferruzzi, oltre ad andare insieme dal parrucchiere ha svelato quali altre attività condivide con Patrizia Reggiani: “usciamo, andiamo a fare shopping, come due amiche, non c’è nulla di diverso”. A casa sua sarebbe stata parecchio tempo fa dal momento che adesso “lei è inavvicinabile per via dei tutori e delle persone che le stanno attorno e soprattutto perchè le figlie adesso la proteggono un po’ di più”, ha spiegato. A tal proposito, dunque, Elenoire ha confermato il riavvicinamento delle figlie alla madre: “Prima avevano un rapporto pessimo, ora si sono riavvicinate, hanno ricucito i rapporti e so che lei ha passato del tempo anche con i nipoti”.

“Per me ancora innamorata del marito”

Nel corso della sua ospitata a Lombardia Nera, Elenoire Ferruzzi ha spiegato cosa l’avrebbe maggiormente colpita di Lady Gucci: “Colpisce la sua sincerità perchè tutto ciò che ha in mente dice, forse per quello siamo diventate amiche. Anche cose brutte…”. Patrizia Reggiani, dunque, non avrebbe filtri: “Lei se ne frega altamente, secondo me”.

La Ferruzzi ha ammesso di averle fatto delle domande molto dirette anche sul motivo scatenante che la portò a commissionare il delitto dell’ex marito Maurizio Gucci: “Ha detto ‘lui me ne faceva di ogni, io sentivo donne che lui portava a casa mentre io ero a casa con le mie figlie piccole'”. Prima della privazione del cognome, ha aggiunto Elenoire, “c’era una motivazione emozionale e sentimentale”. A suo dire, ad oggi Lady Gucci sarebbe “ancora innamorata del marito”.

