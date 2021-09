Eleonora Abbagnato/ “Federico Balzaretti? I nostri figli sono come noi: ballerina e…”

Quella tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti è una lunga e solida storia d’amore. I due non amano esporla sotto i riflettori, è per questo che è molto difficile trovare indiscrezioni o notizie sulla loro vita privata. Ciò che si sa è ciò che la coppia ha raccontato, come il rapporto con i loro figli. Eleonora e Federico sono infatti genitori di Julia e Gabriel, di cui la ballerina ha parlato in un’intervista di qualche tempo fa a Grazia.

“Sono come me e mio marito: una ballerina e un calciatore. – ha raccontato – Anche se una ballerina in famiglia basta e avanza, sono contenta che Julia sarà sul palco con Rebecca Bianchi étoile dell’Opera di Roma, in Blanche Neige. Per un solo minuto, farà la piccola Biancaneve. Ma dopotutto anche io ho iniziato così. Gabriel invece è malato di calcio”.

Eleonora Abbagnato e le insicurezze: “Devo lavorare su me stessa tutti i giorni”

L’altro grande amore della vita di Eleonora Abbagnato è chiaramente la danza. Una disciplina molto complessa e non per tutti: “Secondo me ci nasci. L’amore per la danza deve venire dalla bambina, non dalla mamma o dalle amiche. – ha spiegato in fatti l’etoile – È un ambiente difficile, duro, e devi imparare a difenderti. Se lo fai solo perché lo dice la mamma, abbandonerai presto”. E anche lei, che di successi e riconoscimenti ne ha ottenuti e non pochi, ha rivelato di avere spesso delle insicurezze, Come fa a vincerle?: “Devo lavorare su me stessa, tutti i giorni. – ha rivelato – Cercando d’interpretare un ruolo al meglio, imparando la parte prima di chiunque altra, dando il massimo anche oltre gli orari di prove”.

