Eleonora Daniele, caos a “Storie Italiane”: “Che succede?”/ Cecchi Paone: “Scusami!”

Eleonora Daniele, conduttrice di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, è stata protagonista di un imprevisto in avvio di puntata quest’oggi, mercoledì 30 marzo 2022. Subito dopo la sigla del programma mattutino di Rai Uno, la presentatrice si è accorta che qualcosa non andava per il verso giusto e si è voltata verso il suo ospite in studio, Alessandro Cecchi Paone, per chiedergli lumi. Quest’ultimo si è affrettato a precisare: “Stavo togliendo la suoneria del mio cellulare per non disturbare”. Eppure, nonostante la precisazione, qualcosa non convinceva ancora la giornalista.

ELEONORA DANIELE: “COS’È? UN CARTONE ANIMATO?”

Infatti, Eleonora Daniele ha replicato all’ex conduttore de “La Macchina del Tempo” che sentiva un file audio in studio. Esso era in fase di riproduzione proprio dallo smartphone di Cecchi Paone, che, imbarazzato, ha sorriso e ha replicato: “Ti chiedo scusa, Eleonora. Volevo togliere la suoneria per non disturbare te durante la trasmissione e invece ho disturbato comunque!”. La presentatrice si è abbandonata a una risata e ha chiesto ancora al suo ospite: “Ma che cos’era? Un cartone animato?”. Non c’è stato tempo di conoscere la verità, però: “Storie Italiane” e le tempistiche televisive chiedevano di cominciare al più presto con la trattazione dei casi di cronaca e d’attualità.

