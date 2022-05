Eleonora Daniele piange in diretta tv a Storie Italiane/ “Grave incidente stradale…”

Eleonora Daniele, con la voce rotta dal pianto e dalla profonda commozione, ha aperto la puntata di oggi di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno, con una brutta notizia, che ha colpito profondamente tutti i telespettatori: uno degli autori del programma mattutino della rete ammiraglia di viale Mazzini è rimasto coinvolto in un brutto sinistro stradale e si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli circa il suo stato di salute, ma a giudicare dagli occhi lucidi della conduttrice, sarebbero piuttosto serie.

Le parole di incoraggiamento e di sostegno di Eleonora Daniele all’indirizzo dell’uomo sono state pronunciate proprio all’inizio della trasmissione Rai, subito dopo la sigla e appena prima di lanciare il servizio sull’omicidio dell’ex vigilessa Laura Ziliani. Queste, in particolare, sono state le dichiarazioni effettuate di fronte alle telecamere dalla bionda conduttrice: “Permettetemi di mandare un grande abbraccio a uno dei nostri autori. Si chiama Alessandro. Mercoledì scorso, qui a Roma, è stato vittima di un bruttissimo incidente, mentre era in sella alla sua moto. Ora si trova in ospedale, dove sta combattendo una grande battaglia. Forza Alessandro, anzi, come dici tu: ‘Daje Ale!'”.

