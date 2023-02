Eleonora Daniele punge Blanco/ “Il palco si spacca con la voce, non con le mani!”

Eleonora Daniele ha idealmente “tirato le orecchie” a Blanco, protagonista nella prima serata del Festival di Sanremo 2023 con una performance che ha suscitato ampie critiche e polemiche sul web. Infatti, com’è ormai noto, l’artista, infastidito da un problema con l’auricolare mentre cantava il suo nuovo brano, ha iniziato a prendere a calci le rose della scenografia e a scagliare a terra i fiori e gli allestimenti, venendo fischiato sonoramente dal pubblico del teatro “Ariston”, a cui ieri ha chiesto scusa con un post su Instagram e anche attraverso le parole di Amadeus in conferenza stampa. Tuttavia, a “Storie Italiane”, Eleonora Daniele ha voluto tornare sulla questione con una battuta…

ELEONORA DANIELE PUNGE BLANCO: “IL PALCO SI SPACCA CON LA VOCE…”

La presentatrice, senza mai citare direttamente Blanco, ha celebrato la grandezza vocale del trio composto da Al Bano Carrisi, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, esibitosi nella serata di mercoledì 8 febbraio 2023. Un momento destinato a rimanere impresso per sempre nella storia del Festival di Sanremo. E, proprio in riferimento a questa straordinaria performance, Eleonora Daniele ha scagliato una frecciata in direzione di Blanco, ricevendo i complimenti da parte degli opinionisti presenti nel suo studio: “Così si spacca un palco! Con la voce, non con le mani!”.

