Eleonora Duse, chi è?/ La storia con Gabriele D’Annunzio, soprannominata ‘divina’ perché…

La storia d’amore tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio

Eleonora Duse è stata un’importante attrice teatrale italiana, nonché grande amore del poeta Gabriele D’Annunzio. Viene considerata come una delle interpreti più importanti della sua epoca, non a caso il critico contemporaneo Hermann Bahr la definì “la più grande attrice del mondo”. Il primo incontro con Gabriele D’Annunzio avvenne a Roma nel 1882, quando il poeta si dichiarò a lei in modo piuttosto esplicito. Eleonora e il poeta si incontrano ancora, al teatro Valle di Roma, con il giovane D’Annunzio in procinto di realizzare una dedica per la sua ‘divina’, intitolata Alla divina Eleonora Duse.

Gabriele D'Annunzio era fascita?/ Mussolini lo ammirava ma il poeta odiava Hitler

Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio, un legame tempestoso e appassionante: il “sodalizio” artistico e sentimentale

Le strade di Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio si ricongiungono nuovamente a Venezia. I due danno vita ad un tempestoso e appassionante legame che durerà per più di dieci anni. Non solo amore, ma anche nuove collaborazioni artistiche nascono tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio. La coppia consolida il periodo di vicinanza e grazie all’attrice, nel 1900, d’Annunzio pubblica il romanzo Il fuoco, ispirato appunto alla loro storia d’amore. La morte dell’attrice finì col provocare grande dolore e senso di solitudine nella vita del poeta, che alla notizia della scomparsa di Eleonora pare abbia riferito: “È morta quella che non meritai”.

LEGGI ANCHE:

Isadora, Luisa Casati e Baccara: amori Gabriele D'Annunzio/ L'invidia borghese e...Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse/ "Nessuna donna mi ha mai amato come lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA