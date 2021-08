Eleonora Trezza, fidanzata Carl Brave/ “Non viviamo insieme perché è presto”

Eleonora Trezza è la fidanzata di Carl Brave, il rapper che sta spopolando nelle classifiche radio e streaming con la super hit dell’estate “Makumba”. Un amore importante quello tra il rapper e la bellissima Eleonora anche se entrambi sono due persone molto discrete e riservate. Della loro storia, infatti, si conosce davvero pochissimo. Solo in un’occasione il rapper, intervistato da Rockit, si è lasciato scappare qualche indiscrezione sulla sua vita sentimentale dicendo di essere stato follemente innamorato di una ragazza e di averla dimenticata solo dopo molti anni. Sicuramente non stava parlando di Eleonora, la sua attuale fidanzata, di cui ha parlato per la prima volta in occasione di una intervista rilasciata alcuni anni fa dalle pagine di Vanity Fair.

Una relazione di cui si conosce davvero poco se non che la bella Eleonora lo segue ovunque, ma i due non convivono ancora insieme. “Non viviamo insieme perché è presto: è un passo troppo importante” ha ammesso il rapper che in passato ha convissuto per due anni con una sua ex a Milano.

Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave: “ciò che metti sui social resta per sempre”

Su Eleonora Trezza, fidanzata di Carl Brave, si conoscono davvero pochissime informazioni. La ragazza è molto discreta e riservata e non ha alcuna intenzione di parlare della sua vita privata. Neppure sui social è molto attiva, anzi evita di pubblicare foto o post dedicati al suo amore. A confermarlo è stata proprio la ragazza che ha detto: “nel 2017 ho perso la voglia di comunicare alcuni aspetti della mia vita privata. Detesto le robe di coppia: mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre”.

Che dire un amore vissuto lontano dai social e dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. Una scelta condivisibile quella di Eleonora e Carl Brave.

