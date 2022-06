Eleonora Trezza, fidanzata di Carl Brave/ “C’è il suo sorriso nel mio”

Eleonora Trezza, il “cambiamento” della fidanzata di Carl Brave, quando disse “detesto le robe di coppia”

Eleonora Trezza è la fidanzata del celebre cantante Carl Brave, con cui da tempo condivide una bella storia d’amore. I due sono molto riservati, nonostante la popolarità del cantante. La loro relazione è infatti tenuta al riparo dal chiacchiericcio del gossip e dalla luce dei riflettori. In particolar modo Eleonora è una persona molto discreta e riservata, non appare interessata a condividere col pubblico il suo privato.

Eppure sui social è abbastanza attiva e non mancano di tanto, foto o post dedicato al suo amore. Qualche anno fa, Eleonora aveva spiegato che il suo atteggiamento era semplicemente un approccio prudente all’amore. “Perché detesto le robe di coppia”, aveva detto. “Mi sono resa conto che bisogna stare attenti, perché ciò che metti sui social resta per sempre”.

Eleonora Trezza e Carl Brave, un amore non molto social ma genuino

Se in linea generale Eleonora e Carl Brave restano piuttosto abbottonati sulla loro vita sentimentale, non mancano come dicevamo di tanto in tanto dediche reciproche sui social. L’ultima, in ordine cronologiche, risale ad un paio di settimane fa, quando Eleonora ha condiviso sul proprio account Instagram un carosello di fotografie col suo amore, con tanto di dedica eloquente: “C’è il sorriso tuo nel sorriso mio”.

