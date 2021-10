ELETTI CENTO 2021/ Risultati Comunali preferenze: ballottaggio Accorsi-Toselli

Il primo turno delle Elezioni Comunali 2021 non è stato risolutivo: a Cento si va al ballottaggio per scegliere il sindaco, che sarà uno tra Edoardo Accorsi e Fabrizio Toselli. Il primo, sostenuto da Pd, “Attiva” e “Cento si cura“, ha ottenuto 6.284 voti e il 41,17%. Toselli invece, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla civica “Avanti Cento“, ha ottenuto 5.179 voti e il 33,93% dei consensi.

Terza piazza per Marco Pettazzoni, che con le due liste civiche “Orgoglio Centese” e “Libertà per Cento” ha ottenuto 2.780 voti e il 18,21%. Quarta posizione per la candidata Tiziana Balboni di “Noi che…“. Ultimo classificato Flavio Tuzet di “Risorgi Cento” 380 voti e il 2,49%. Per conoscere la ripartizione dei seggi e gli eletti di ogni lista bisognerà attendere il ballottaggio fra Accorsi e Toselli che verrà celebrato domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

RISULTATI ELEZIONI CENTO

In attesa di capire quali consiglieri accederanno al Consiglio comunale di Cento, vediamo quali sono stati i candidati più votati delle varie liste. Primo partito il Pd con 2.407 voti e il 18,32%: i più votati Mario Pedaci con 144 voti, Mattia Franceschelli (99), Paola Bergamini (93), Rosa Sandoni (62), Eleonora Salsini (56). Per la lista “Attiva” (14,71%) a sostegno di Accorsi la top five è composta da Silvia Bidoli (206 voti), Vito Salatiello (205), Nicol Tatti (129), Laura Riviello (115) e Matteo Fortini (107). Terza lista più votata la civica “Avanti Cento” (13,71%) a sostegno di Fabrizio Toselli con Gerlando Bruno detto Gerry che ha ottenuto 127 voti, poi Beatrice Cremonini (112), Mohusan Amin (95), Simone Maccaferri (87) e Andrea Dongiovanni (81). Seguono Fratelli d’Italia (9,89%) con Francesca Caldarone 210 voti, Alessandro Guaraldi (193) e Roberto Tassinari (108); poi Lega (9,26%) con Alex Melloni (72), Adriano Orlandini (68) e Walter Chessa (67); Forza Italia con Roberto Fabbri e Fausto Pareschi appaiati a quota 35 preferenze. Per quanto riguarda il candidato sindaco Roberto Pettazzoni, nella lista “Orgoglio Centese” sfondano la soglia dei 100 voti Elisabetta Giberti (282), Matteo Veronesi (235), Glenn Gunner Maccaferri (145) e Alessandro Gessi (109). Bene anche Marco Mattarelli con 167 voti nella lista “Libertà per Cento“.

