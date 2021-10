ELETTI CONEGLIANO 2021/ Risultati Comunali preferenze: ballottaggio Garbellotto-Chies

Non si possono ancora indicare con certezza gli eletti a Conegliano dopo il primo turno delle elezioni Comunali 2021. Il destino dei candidati consiglieri comunali, infatti, è legato a doppio filo all’esito della sfida tra Piero Garbellotto – candidato di Lega, Fratelli d’Italia e di “Libertà Civica e Popoloare” – e Fabio Chies, sostenuto da Forza Italia, Forza Conegliano e dalla civica “Avanti Tutta”.

Un derby interno al centrodestra quello che si consumerà il prossimo 17 e 18 ottobre, ma che sarà deciso con ogni probabilità dagli elettori di centrosinistra che tra meno di due settimane decideranno di tornare a dire la loro per scegliere il sindaco di Conegliano. La candidata ufficiale della coalizione, Francesca Di Gaspero – sostenuta da Noi Democratici e Progettiamo Conegliano – si è fermata al 24,73% (3667 voti). Un risultato lontano da quello ottenuto da Garbellotto e Chies, che hanno ottenuto rispettivamente il 39,25% (5.820 voti) e il 31,90% (4730 voti). Mai veramente in corsa Lorenzo Damiano, sostenuto da Ancora Italia-Pescatori di Pace-Riscossa Italia, fermo al 2,78% (412 voti), e Antonio Quarta all’1,34% (199 voti) portato dalla Lista Civica Parè.

RISULTATI ELEZIONI CONEGLIANO

La lista più votata al primo turno delle elezioni Comunali 2021 a Conegliano è stata Noi Democratici, che ha ottenuto 2.469 voti per il 18,01%. Seconda posizione per la lista civica Avanti Tutta-Chies Sindaco, che portato in dote al candidato del centrodestra moderato 2.398 voti e il 17,49%. Sul terzo gradino del podio sale la Lega di Matteo Salvini, che ha conquistato 2.388 voti e il 17,42%. Come detto il numero degli eletti per ogni partito dipenderà dall’esito del ballottaggio e dalla coalizione che potrà beneficiare del premio di maggioranza. Vediamo però chi sono stati i candidati consiglieri comunali più votati: per Noi Democratici Isabella Gianelloni ha ottenuto 332 voti. Meglio di lei ha fatto Claudio Toppan di Forza Conegliano con 395 voti personali. Medaglia di bronzo per quanto riguarda le preferenze ottenute al collo di Maurizio Tondato: l’esponente della Lega ha portato in dote al Carroccio 214 voti. Ora però tutta l’attesa è per quel che accadrà al ballottaggio: chi la spunterà fra Piero Garbellotto e Fabio Chies nel derby tra sovranisti e moderati di centrodestra?

