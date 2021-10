Eletti Cosenza 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio comunali: preferenze consiglieri

È ancora presto per conoscere i consiglieri eletti a Cosenza. Il comune calabrese, infatti, sarà tra i protagonisti del ballottaggio in programma il 17-18 ottobre 2021. Nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto il 50% al primo turno e andrà dunque in scena lo scontro tra Centrodestra e Centrosinistra, con la prima coalizione in netto vantaggio…

I risultati delle elezioni comunali a Cosenza parlano chiaro: il candidato del Centrodestra, Francesco Caruso, è al 37,43%, mentre il candidato del Centrosinistra, Franz Caruso, non è andato oltre il 23,78%. La campagna elettorale potrebbe fare la differenza, anche perché in ballo ci sono i voti destinati agli altri concorrenti al primo turno: parliamo di Francesco De Cicco (13,85%), Biancamaria Rende (12,66%), Valerio Formisani (4,79%), Francesco Pichierri (3,46%), Fabio Gallo (2,03%) e Francesco Civitelli (2,01%).

ELETTI COSENZA 2021: LE IPOTESI SUL CONSIGLIO COMUNALE

Non possiamo già stabilire gli eletti al Consiglio comunale di Cosenza, ma qualche certezza c’è. La prima è clamorosa: a prescindere da chi vincerà il ballottaggio, il Movimento 5 Stelle resterà fuori da Palazzo dei Bruzi. Ricordiamo che i grillini hanno raccolto appena il 4,18%. La seconda è che a prescindere da chi vincerà il ballottaggio Fratelli d’Italia avrà più seggi degli altri principali partiti di Centrodestra. Qui di seguito vi proponiamo i due scenari possibili a seconda dell’esito del secondo turno.

VITTORIA DI FRANCESCO CARUSO (CENTRODESTRA)

Maggioranza: 5 seggi Fratelli d’Italia e Occhiuto per Caruso; 4 seggi Forza Cosenza; 1 seggio Udc, Lega, Bella Cosenza, La Calabria che Vuoi, Coraggio Cosenza.

Opposizione: 3 seggi Partito Democratico; 3 seggi Lista Franz Caruso Sindaco; 1 seggio Psi, Bianca Rende Sindaca, Lista De Cicco Sindaco; 1 seggio ai candidati sindaco perdenti (Bianca Rende, Franz Caruso, Valerio Formisani, Francesco De Cicco)

VITTORIA DI FRANZ CARUSO (CENTROSINISTRA)

Maggioranza: 9 seggi Lista Franz Caruso Sindaco; 8 seggi Partito Democratico; 2 seggi Psi

Opposizione: 3 seggi Fratelli d’Italia e Occhiuto per Caruso; 2 seggi Forza Cosenza; 1 seggio Bianca Rende Sindaca; 1 seggio ai candidati sindaco perdenti (Bianca Rende, Francesco Caruso, Valerio Formisani, Francesco De Cicco)

