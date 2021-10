Eletti Lanciano 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggio Comunali tra Paolini e Marongiu

I risultati delle Comunali 2021 per decretare gli eletti a Lanciano, comune sopra i 15 mila abitanti in provincia di Chieti, sono stati resi noti: si andrà al secondo turno. Il candidato del centrodestra Filippo Paolini, sostenuto da sette liste civiche tra cui Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, infatti, ha soltanto sfiorato la maggioranza assoluta, con il 49.77% delle preferenze (9.981 voti). Le previsioni lo davano per vincitore al primo turno, ma non è stato così. Andrà, dunque, a ballottaggio con il candidato del centrosinistra Leo Marongiu, sostenuto tra gli altri dal Partito Democratico, che ha ottenuto il 42.18% dei consensi (8.459 voti).

Esclusi dal secondo turno, invece, Sergio Furia, candidato del Movimento 5 Stelle che si è aggiudicato soltanto il 5.08% dei voti, e Ivaldo Rulli, candidato con la lista ‘Rilanciamo Lanciano‘, che ha avuto il 2.97% dei consensi. Si andrà alle urne per il ballottaggio il 17 ed il 18 ottobre.

I dati relativi alle preferenze per gli eletti di Lanciano 2021, per quanto riguarda la assegnazione dei seggi e dunque la composizione del nuovo Consiglio Comunale, vedono in testa come primo partito la Lega, ma dato che si andrà al ballottaggio è inevitabile sia ancora tutto da decidere.

Al primo turno il partito di Matteo Salvini, che sostiene il candidato del centrodestra Filippo Paolini, si è imposto sugli altri con 2.230 preferenze (il 11,7%). Dietro c’è il Partito democratico, che sostiene il candidato del centrosinistra Leo Marongiu, con 2.062 voti (il 10,8%). Al terzo posto Fratelli d’Italia con 1.881 preferenze (il 9,9%). Poi le liste civiche “Alleanza con Paolini” (8,6%); “Progetto Lanciano” (8.3%); “Libertà in Azione” (8%); “Lanciano per tutti” (7,5%). Dietro ad esse Forza Italia, con Partite Iva e Udc, con poco più di mille voti (il 5,4%). Flop per il M5S, che conquista soltanto 921 voti (il 4.8%). Infine altre liste civiche. I dati danno una prima idea sulla nuova composizione del Consiglio Comunale.

