Eletti Latina 2021, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

ELETTI LATINA 2021, CONSIGLIO COMUNALE E PREFERENZE

Non è ancora terminato lo spoglio delle Elezioni Comunali 2021 a Latina. Mancano ancora due sezioni da scrutinare, ma è già certo il ballottaggio tra il sindaco uscente Damiano Coletta e l’ex deputato e già sindaco Vincenzo Zaccheo. Quest’ultimo è in testa con 48,46%, il rivale è al 35,48%. Zaccheo è stato trainato dalle liste di centrodestra che hanno ottenuto oltre il 50%, in linea con le preferenze del 2016, quando però si presentò diviso e perse. Non è ancora possibile disegnare ufficialmente il nuovo Consiglio comunale di Latina, ma ci sono indicazioni su preferenze e voti di lista. Il primo partito è Fratelli d’Italia (14,98%), a seguire Lega (14,12%) e Latina nel Cuore (9,77%), che però deve vedersela per gli ultimi dati con Forza Italia (9,60%). Ma se Zaccheo dovesse vincere al ballottaggio, allora la sua lista peserà sugli equilibri della coalizione. Male invece le altre liste, come Cambiamo con Toti di Marinella Pacifico che ha raccolto 654 preferenze.

Per quanto riguarda Coletta, Latina Bene Comune è il primo partito della coalizione (12,37%), davanti al Partito democratico (11,43%) e a Per Latina Duemilatrentadue (6,14%). Ha fatto meglio di Annalisa Muzio che si è fermata con le sue liste al 5,09%. Male Gianluca Bono (M5s) e Antonio Bottoni, entrambi al 3%, così come Nicoletta Zuliani. Indietro Ambrosetti, Mancino e Sciaudone che non puntavano al Consiglio comunale, ma comunque non vanno oltre l’1% come prevedibile. Per quanto riguarda l’ufficialità, che permetterà di approfondire il tema dei consiglieri eletti a Latina si attendono le ultime due sezioni, i cui atti sono stati inviati all’ufficio centrale per il completamento delle operazioni. (a cura di Silvana Palazzo)

CANDIDATI E LISTE ELEZIONI COMUNALI LATINA

Sono in tutto 9 i candidati sindaco per le Elezioni Comunali Latina 2021: tra poche ore diverranno definitivi i risultati sul prossimo primo cittadino e sugli eletti al nuovo Consiglio Comunale. I 31 seggi in palio hanno visto lo scontro fino all’ultimo tra le due principali coalizioni a confronto, centrosinistra e centrodestra, più Movimento 5 stelle e altre liste indipendenti.

Il sindaco uscente Damiano Coletta si è ricandidato per un secondo mandato da sindaco con l’appoggio del Partito democratico. Il centrodestra si affida invece a Vincenzo Zaccheo, già negli anni precedenti sindaco per due mandati. Il Movimento 5 stelle candida Gianluca Bono. Gli altri nomi sono: Andrea Ambrosetti, Antonio Bottoni, Giuseppe Antonio Mancini, Annalisa Muzio, Sergio Sciaudone e Nicoletta Zuliani. Sono 21 le liste che sostengono i 9 candidati e circa 600 gli aspiranti consiglieri comunali che sperano di essere eletti alle Elezioni Comunali Latina 2021. Qui sono disponibili tutte le informazioni, i nomi e le liste dei candidati consiglieri al prossimo Consiglio Comunale di Latina.

ELETTI A LATINA NEL 2016

Nelle Elezioni Comunali a Latina del 5 giugno 2016 vinse dunque Damiano Coletta che con il 75% dei voti staccò Nicola Calandrini, esponente di Fratelli d’Italia, che si fermò al 25%. L’affluenza si attestò al 58,8% mentre al primo turno delle elezioni comunali di Latina l’affluenza fu del 70,14%. Al primo turno ci fu un serrato testa a testa tra i due che si fermarono entrambi al 22%. Undici erano gli aspiranti primi cittadini del capoluogo laziale e ben 30 le liste presentate. Nicola Calandrini, Danilo Calvani, Alessandro Calvi, Gianni Chiarato, Damiano Coletta, Salvatore De Monaco, Enrico Forte, Davide Lemma, Marco Savastano, Marilena Sovrani, Angelo Tripodi. Coletta spera quindi di vincere alle Elezioni Comunali Latina 2021 per affrontare un secondo mandato. Qui è possibile trovare tutti i dati sulle preferenze dei consiglieri eletti e non delle precedenti Comunali 2016.

