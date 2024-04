Eletti M5S Basilicata, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Marrese

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI 2024 IN BASILICATA: DUE I SEGGI M5S

Ufficiali i risultati delle elezioni regionali in Basilicata. A trionfare è Bardi Vito, eletto presidente con il 56.63% dei voti, pari a 153.088 preferenze. Marrese Pietro del centrosinistra, sostenuto da Pd, Movimento Cinque Stelle, Verdi oltre che Basilicata Casa Comune di Chiorazzo e Basilicata Unita, si ferma al 42.16% con 113.979 voti. In termini di seggi, sono due quelli ottenuti dal Movimento Cinque Stelle. A trionfare a Potenza come consigliera è stata Alessia Araneo mentre a Matera Verri Viviana. Per il M5S, dunque, entrambi i seggi sono stati ottenuti da due donne, che nel complesso, su tutti i seggi disponibili, ovvero 20, ne occupano solamente 3.

–Alessia Araneo (Potenza)

–Viviana Verri (Matera)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI BASILICATA 2024: NOMI A POTENZA E MATERA

Nell’attesa di venire a conoscenza dell’esito dell’Elezioni Regionali Basilicata 2024, il M5S spera di riuscire a fare meglio di quanto fatto cinque anni fa, quando ad avere la meglio fu il centrodestra, anche in virtù del fatto che il centrosinistra si presentò spaccato: i dem con Carlo Trerotola, i pentastellati con Antonio Mattia. Quest’ultimo riuscì a portare a casa solo il 20,27% dei voti e di conseguenza 3 seggi nel Consiglio Regionale di Potenza. Il partito di Giuseppe Conte questa volta non ha compiuto la medesima scelta e ha aderito alla coalizione a sostegno del candidato Piero Marrese insieme a Pd, Basilicata Casa Comune, Avs – Psi e Basilicata Unita. È da capire se la mossa sarà vincente.

I pentastellati dovranno infatti vedersela col candidato uscente Vito Bardi, che punta a replicare il successo netto di cinque anni fa. Le dinamiche potrebbero cambiare, proprio in virtù della nuova coalizione. È per questo motivo che il centrosinistra ha schierato una persona molto conosciuta a livello locale. Si tratta di Piero Marrese, presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico. Di professione è avvocato e ricercatore. L’obiettivo, soprattutto per il M5S, è quello di convincere il maggior numero di elettori e conquistare più seggi possibili. Ecco la lista di nomi di coloro che sperano di essere consiglieri eletti con il partito di Giuseppe Conte:

– Potenza: Araneo Alessia, Bechere Arjana, Coviello Mauro Gerardo, Gervasio Giancarlo, Giardiello Rosanna, Giordano Alessio, Isoldi Yuri, Dema Teresa, Menna Francesca, Potenza Michele, Lo Duca Vincenzo Domenico, Scaldaferri Pierluigi, Squeglia Clemente.

– Matera: Verri Viviana, Materdomini Antonio, D’Oppido Tiziana, Digioia Antonio, Musillo Antonello, Silvaggi Filomena, Caponero Arturo.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE ULTIME REGIONALI IN BASILICATA: COSA ACCADDE NEL 2019

Come anticipato, nelle Elezioni Regionali Basilicata 2019, il M5S riuscì a ottenere soltanto 3 consiglieri eletti nel Consiglio Regionale con il 20,27% dei voti. Questi furono due furono assegnati a Potenza con Gianni Leggieri (4.061 preferenze) e Gino Giorgietti (3.042 preferenze) e uno a Matera con Giovanni Perrino (3.325 preferenze). Di questi nessuno è nuovamente candidato alle Elezioni Regionali Basilicata 2024 coi pentastellati. L’unico presente nelle liste è Giorgio Leggieri, ma al fianco della lista Basilicata Casa Comune, nella medesima coalizione.

