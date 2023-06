Eletti M5s, voti preferenze elezioni regionali Molise 2023/ Nomi consiglieri e seggi

Le elezioni regionali Molise 2023 sono state vinte dal candidato del centrodestra Roberti, che si è imposto con oltre il 60 per cento delle preferenze sul rivale di centrosinistra Gravina e sull’indipendente Izzo. In attesa di arrivare alla fine dello scrutinio – mancano al momento due sezioni – è arrivato il momento di andare a conoscere la composizione del Consiglio regionale, in cui il M5s farà parte delle forze di opposizione con il suo 7,09 per cento raccolto a livello di lista.

13 dei 20 seggi del Consiglio regionale del Molise spettano alla maggioranza di centrodestra, mentre i restanti 7 scranni sono di “proprietà” dell’opposizione. Tre seggi al Partito Democratico, uno al candidato sindaco Roberto Gravina, uno a Costruire Democrazia e i restanti due al M5s. Gli scranni sono finiti in base alle preferenze raccolte a:

Andrea Greco

Angelo Primiani

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI M5S ALLE ELEZIONI MOLISE 2023

In attesa dei risultati definitivi con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni regionali del Molise 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la lista di M5s a sostegno del candidato presidente Roberto Gravina. Sono 19 i candidati del Movimento 5 Stelle per questa tornata elettorale. Il gruppo degli aspiranti consiglieri comprende personalità di spicco del territorio ma anche giovani che si affacciano per la prima volta in un’elezione. La decisione di sostenere Gravina con il centrosinistra è stata presa dopo le consultazioni in rete: 341 voti a favore su 360 totali.

Ecco qui di seguito l’elenco dei diciannove candidati del M5s alle elezioni regionali Molise 2023: Angeli Francesco, Balducci Ottavio Antonio, Botteri Giulio, Simone Cretella, Fabio De Chirico, De Notariis Annarita, Del Gesso Emanuela, Del Mirto Maria, Di Bianco Maria Luisa, Di Giorgi Augusta, Di Michele Nicolino, Di Palma Riccardo, Evangelista Rosanna, Fallica Matteo, Greco Andrea, Nola Vittorio, Pilla Mariella, Primiani Angelo, Rainone Annalisa.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE REGIONALI MOLISE 2018

Alle elezioni regionali del Molise del 2018 il M5s ha sostenuto in solitaria la candidatura di Andrea Greco. Il grillino arrivò secondo alle spalle di Donato Toma, sfiorando l’impresa. Il presidente uscente raccolse il 43,69 per cento, mentre Greco si fermò al 38.70 per cento. Per quanto riguarda la lista del Movimento 5 Stelle, la percentuale fu più bassa: 31,57 per cento. Il M5s si assicurò dunque cinque seggi in Consiglio comunale, senza dimenticare il seggio riservato ad Andrea Greco in quanto “secondo classificato”. Ecco l’elenco degli altri candidati pentastellati che entrarono nel Consiglio comunale: Patrizia Manzo con 6.968 preferenze, Angelo Primiani con 3.895 preferenze, Vittorio Nola con 2.284 preferenze, Valerio Fontana con 2.246 preferenze e Fabio De Chirico con 2.132 preferenze.

