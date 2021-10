Eletti Melito di Napoli, preferenze seggi/ Ballottaggio Comunali: Mottola-Pellecchia

MELITO DI NAPOLI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI: IL BALLOTTAGGIO

Per capire chi sarà il nuovo sindaco a Melito di Napoli serve attendere il 17-18 ottobre prossimo, quando ovvero si disputerà il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2021 nel popoloso Comune alle porte di Napoli: è un testa a testa appassionante, per capire i prossimi Sindaco ed eletti in Consiglio, quello che vedrà sfidarsi i giovani Luciano Mottola (FdI, 37,71%) e Dominique Pellecchia (Centrosinistra, 36,06%).

Niente da fare per il candidato del Centrodestra di Lega-FI-Maresca, Nunzio Marrone, che con il 26,23% entrerà in Consiglio Comunale ma rimane fuori dalla contesa per il nuovo Sindaco di Melito: lo scarto tra le due coalizioni davanti al primo turno delle Amministrative 2021 è di soli 302 il che rende la partita per il ballottaggio decisamente delicata. Una su tutti, tra le questioni da capire in questi 10 giorni (secondo turno fissato per il 17-18 ottobre) vi è la scelta di Marrone sull’aderire pienamente o meno alla coalizione FdI-liste civiche a sostegno di Mottola.

PREFERENZE MELITO DI NAPOLI: POSSIBILE CONSIGLIO COMUNALE

In attesa di capire quali saranno nello specifico i consiglieri eletti nelle Elezioni Comunali a Melito di Napoli – il dato ultimo arriverà dopo il ballottaggio, quando cioè si capire quale maggioranza avrà il comune nei prossimi 5 anni, se di Centrodestra o Centrosinistra – osservando le preferenze definitive sul portale web del Comune si può già trarre indicazione su quali saranno le composizioni delle eventuali maggioranze al prossimo Consiglio Comunale.

Ipotesi Mottola Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Melito (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Luciano Mottola:

– Melito Più 8,7%: Marrone, Lubrano, D’Angelo, Verde

– FdI 5,79%: Bortone, Amente, Paglionico

– DifendiamoMelito#ConTe 5%: Ruberti, Battaglia, Tricolore

– Mottola Sindaco 4,8%: Palumbo, Sanarico, Sarpa

– Terra e Vita 4%: Iazzetta, Mungiguerra

– Spazio ai Giovani 2,53%: Donnarumma, Gravagnola

– Melito in Movimento 2,3%: Ferraro, Di Luna

– Melito nel Cuore 0,78%: Viglione

Ipotesi Pellecchia Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza a Melito (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato – al momento in vantaggio – Dominique Pellecchia:

– Pd 9,34%: Guarino, Maisto, Carpentieri, Ciccarelli, Barretta

– M5s 6,53%: Puzone, Sardella, Amirante, Perelli

– Ecologia e Diritti 6,17%: Grande, Della Corte, Simeone

– FreeMelito 3,98%: Rella, Pecoraro

– Liberi Amo Melito 3,68%: Pezone, Chianese

– Melito Libera 2,09%: Gison, Orabona

– l’Asinello 1,68%: Bruno

Con il 26,23% sale anche l’ipotesi di consiglieri eletti per la coalizione a sostegno di Nunzio Marrone (Lega 2,4%, FI 6,18%).

