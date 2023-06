Eletti Pd Siracusa, seggi Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri lista e voti preferenze

Il ballottaggio delle elezioni comunali di Siracusa 2023 ha il suo vincitore: il sindaco uscente Francesco Italia ha avuto la meglio sul rivale Ferdinando Messina. L’ex e prossimo primo cittadino ha superato il 55 per cento, ribaltando il verdetto del primo turno: il rivale di centrodestra s’è fermato sotto il 45 per cento. Passando al prossimo Consiglio comunale della città siciliana, già nota la ripartizione: il Pd avrà tre rappresentanti.

Con la candidata sindaca rimasta fuori dal ballottaggio, il Pd non potrà avere a disposizione molti seggi ma il risultato ottenuto dalla lista al primo turno garantisce comunque una buona presenza a Palazzo Vermexio. Come già anticipato, saranno tre i consiglieri eletti in quota dem:

Chi e quanti saranno gli eletti in lista Pd? In attesa dei risultati definitivi del ballottaggio alle elezioni comunali Siracusa 2023, possiamo già lanciare le prime ipotesi concrete di consiglieri eletti in base alle preferenze ottenute nel primo turno delle amministrative: nonostante la candidata Renata Giunta non sia protagonista al ballottaggio per la carica di primo cittadino, i dem hanno già la certezza di entrare in Consiglio comunale e con un componente in più rispetto a cinque anni fa.

Il Partito Democratico ha sostenuto la candidatura di Renata Giunta, arrivata terza al primo turno con poco più del 19 per cento. Il partito guidato da Elly Schlein ha raccolto il 6,13 per cento, per un totale di 3.125 voti. Come anticipato, indipendentemente dall’esito del ballottaggio, il Pd sarà presente in Consiglio comunale con tre propri eletti.

VOTI PD ELEZIONI COMUNALI SIRACUSA 2023: RISULTATI PREFERENZE PRIMO TURNO

A prescindere dall’esito del ballottaggio che vedrà protagonisti il sindaco uscente Francesco Italia e il candidato del centrodestra Ferdinando Messina, il Pd farà parte della truppa di opposizione al futuro primo cittadino. Molti consiglieri sono in bilico per l’ingresso a Palazzo Vermexio, ma il Partito Democratico è già certo del numero di seggi in Consiglio comunale, nonché dei nomi dei rappresentanti per i prossimi cinque anni. In base ai voti delle preferenze ottenute nei risultati di due settimane fa, ecco qui di seguito i nomi dei consiglieri eletti in quota Pd nelle Elezioni Comunali 2023:

Massimo Milazzo con 693 preferenze

Sara Zappulla con 416 preferenze

Angelo Greco 338 preferenze











