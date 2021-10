ELETTI RAMACCA 2021, SEGGI CONSIGLIO/ Risultati e preferenze: Vitale sindaco

Cambio di guardia a Ramacca, in provincia di Catania. Le elezioni comunali, tenutesi domenica e lunedì, hanno eletto un nuovo sindaco parliamo di Nunzio Vitale, esponente del Centrosinistra. Niente da fare per il primo cittadino uscente Pippo Limoli, sconfitto così come il candidato del Centrodestra, Giuseppe Lanzafame.

Entrando nel dettaglio dei voti delle elezioni a Ramacca, Nunzio Vitale ha totalizzato il 36,52% dei consensi. Subito dietro Giuseppe Limoli con il 31,27%, mentre Giuseppe Lanzafame non è andato oltre il 19,55%. Teresa Corallo ha totalizzato l’8,84%, mentre Salvatore Albelice ha raccolto il 3,83%.

ELETTI RAMACCA: IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Passiamo adesso ai consiglieri eletti a Ramacca, in attesa dell’ufficialità del nuovo Consiglio comunale. La maggioranza dei seggi spetterà alle liste che hanno sostenuto la candidatura del neo sindaco Nunzio Vitale, che ha promesso ai microfoni di Meridio News: «Sarò il sindaco dell’amore e della tolleranza, sarò il sindaco di tutti. In città non ci saranno più rancori».

Passiamo adesso al possibile nuovo Consiglio comunale di Ramacca: tra i nuovi consiglieri troveremo in maggioranza Francesco Nicolosi (350 preferenze), Salatore Barcellona (348), Filippo Zampogna (339), Giusi Stefania Arena (317) e Veronica Ferro (270). All’opposizione, invece, oltre al candidato sindaco sconfitto Giuseppe Limoli, troveremo sicuramente la regina delle preferenze Rosalba Giovanna Paglia, che ha ottenuto 465 preferenze.

