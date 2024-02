Eletti Sardegna al Centro 20venti, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

NOMI CONSIGLIERI ELETTI SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI: CHI SONO?

Alle Elezioni Regionali 2024 in Sardegna ha trionfato Alessandra Todde. A pochi voti di distanza Paolo Truzzu, con 328.494 e il 45% delle preferenze. Il candidato del centrodestra è stato sostenuto da Riformatori Sardi, UDC Sardegna, Lega, Partito Sardo D’Azione, Forza Italia, Sardegna Al Centro 20Venti, Alleanza Sardegna, Fratelli d’Italia e Democrazia Cristiana. Il partito che ha ottenuto più voti è stato proprio FDI seguito da Riformatori Sardi e poi da Forza Italia. Ottimo risultato anche per Sardegna al Centro 20Venti con il 5.5% e 37.513 voti.

Eletti Liberali, Socialisti e UDC Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

L’ufficialità dei nomi degli eletti arriverà solamente a giorni dal tribunale di Cagliari: si è in attesa del protocollo dei voti delle ultime sezioni rimaste. Lo spoglio non è stato completato in alcune sezioni, che fuori dal tempo previsto hanno dunque inviato le schede nell’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di competenza. I risultati dovrebbero arrivare entro 15 giorni. Secondo i media sardi, però, i nomi degli eletti dovrebbero essere quelli di Stefano Tunis, Alberto Urpi, Antonello Peru.

Ghisleri (Euromedia) "Sardegna? Ha vinto Todde, non Pd-M5s"/ "Ora il centrodestra rischia in Abruzzo"

NOMI CONSIGLIERI ELETTI SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI ALLE REGIONALI SARDEGNA: I CANDIDATI

A breve saranno ufficializzati i consiglieri eletti per Sardegna al Centro 20Venti. In attesa dell’ufficializzazione che arriverà solamente nei prossimi giorni, andiamo a vedere quali sono i consiglieri candidati alle Regionali in Sardegna 2024. La lista di Sardegna al centro 20Venti, divisa per circoscrizione, vedeva i seguenti candidati:

Sassari: Antonello Peru; Rossana Boe; Titino Sebastiano Cau; Erika Capiali; Alberto Mario Angelo Corradi; Laura Cassano; Luigi Esposito; Maria Alessandra Corda; Sandro Panzali; Valeria Sini; Alessandro Unali; Silvia Tedde.

Eletti Riformatori sardi Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

Gallura: Fabio Albieri; Caterina Sandra Careddu; Claudio Tollis; Roberto Mette; Giovanna Sanna; Tiziana Ventroni.

Nuoro: Simonetta Maria Amatori; Salvatore Borto; Dionigi Deledda; Giuseppe Maria Floris; Rossana Ledda; Alessandro Luche.

Ogliastra: Esquilino Cinus; Cristiana Melis.

Oristano: Alessandra Borrodde; Paolo Angioi; Daniele Rocchi; Marco Efisio Pisanu; Marcella Sotgiu; Loredana Sanna.

Medio Campidano: Alberto Urpi; Michela Dessì; Pietro Paolo Raccis; Milena Lussu.

Carbonia Iglesias: Monica Atzori; Marco Ancillotti; Maria Giovanna Carta; Gianluigi Gigi Loru.

Cagliari: Dino Cocco; Angelo Agus; Maria Caterina Argiolas; Helga Bachis; Alessandra Boldetti; Enrico Collu; Ilaria Collu; Luigi Gigi Gessa; Andrea Lampis; Andrea Lao; Silvia Melis; Biancarosa Meloni; Antonella Mostallino; Rossella Palmieri; Roberta Perra; Peppone Pibia; Sara Schirru; Francesco Spiga; Stefano Tunis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA