Eletti Senato della Repubblica, elezioni 2022/ Seggi maggioranza e opposizione

Dopo qualche contrattempo legato a un errore del Viminale, è stato reso noto l’elenco degli eletti al Senato della Repubblica. Sul sito del ministero dell’Interno è stato diramata la lista dei 200 parlamentari che siederanno a Palazzo Madama nella prossima legislatura. Questa la ripartizione in base alla legge elettorale Rosatellum: 67 seggi assegnati nei collegi uninominali con formula maggioritaria, 122 seggi assegnati nei collegi plurinominali con formula proporzionale, 4 seggi nella circoscrizione estero e 1 seggio nel collegio uninominale della Valle d’Aosta.

Le elezioni 2022 sono state vinte dal centrodestra e la coalizione guidata da FdI avrà la maggioranza degli eletti al Senato della Repubblica. Questi i numeri della maggioranza: 18 seggi a Forza Italia, 66 seggi a Fratelli d’Italia, 29 seggi alla Lega, 1 seggio a Noi Moderati, 1 seggio Coraggio Italia. Questi, invece, i numeri dell’opposizione: 9 seggi al Terzo polo, 1 seggio al Maie, 28 seggi al Movimento 5 Stelle, 40 seggi al Partito Democratico, 4 seggi a Sinistra Italiana-Verdi, 1 seggio a Sud chiama nord di De Luca, 2 seggi a Svp..

CHI SONO GLI ELETTI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

Tra gli eletti al Senato della Repubblica troviamo molti leader di partito e diversi esponenti di spicco dei vari movimenti. Uno dei grandi ritorni è quello di Silvio Berlusconi, risultato il più votato di Forza Italia. Insieme a lui troviamo l’alleato di centrodestra Matteo Salvini. Per quanto riguarda FdI, Giorgia Meloni è stata eletta alla Camera ma non mancano i volti noti: da Ignazio La Russa a Nello Musumeci, passando per l’ex presidente di Palazzo Madama Marcello Pera. Passando ai big dell’opposizione, in prima linea i leader del Terzo polo: eletti al Senato sia Matteo Renzi che Carlo Calenda. Per il Pd, invece, diversi ex ministri: da Graziano Delrio a Dario Franceschini, passando per Francesco Boccia. Segnaliamo, inoltre, l’elezione di Carlo Cottarelli (ripescato al plurinominale) e del virologo Andrea Crisanti nella circoscrizione Estero.

Il Viminale ha pubblicato su Eligendo gli elenchi alfabetici dei candidati eletti aggiornati al 28 settembre 2022 che potete scaricare in formato pdf:

