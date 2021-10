Eletti Sulmona 2021, seggi Consiglio/ Ballottaggi Comunali: Di Piero e Gerosolimo

È tutto rinviato al secondo turno per quanto riguarda gli eletti di Sulmona, comune sopra i 15 mila abitanti in provincia di L’Aquila, alle elezioni amministrative 2021. Si andrà, infatti, a ballottaggio in virtù dei risultati decretati dalle urne del 3 e 4 ottobre. Il testa a testa sarà il candidato del centrosinistra Francesco Di Piero, sostenuto da M5S e Pd, e l’ex assessore regionale Andrea Gerosolimo, sostenuto da diverse liste civiche.

Al primo turno Francesco Di Piero ha ottenuto una maggioranza relativa pari al 39,65%, davanti a Andrea Gerosolimo, che si è aggiudicato il 34,16% dei voti. Oltre a loro in corsa c’erano Vittorio Masci, candidato del centrodestra (al 23,45%), ed Elisabetta Bianchi, candidata di “Direzione Sulmona” (al 2,74%). Le votazioni per il ballottaggio sono in programma il 17 e il 18 ottobre.

Eletti Sulmona 2021, seggi: le ipotesi sul nuovo Consiglio

È possibile, dunque, fare soltanto alcune ipotesi in merito alla composizione del nuovo Consiglio di Sulmona, in virtù del fatto che i dati sugli eletti alle votazioni 2021 sono ancora del tutto provvisori. I risultati del primo turno, tuttavia, aiutano a farsi un’idea.

In caso di vittoria – come da previsioni – del candidato del centrosinistra Francesco Di Piero andrebbero alla coalizione ben 10 seggi. Essi potrebbero essere così suddivisi: quattro al Pd; tre a Sulmona Libera e Forte; uno ciascuno a Sbic, M5S e Intesa per Sulmona. I restanti sei seggi andrebbero alla minoranza. Di questi due ai candidati non eletti Andrea Gerosolimo ed Elisabetta Bianchi. Gli altri quattro alle liste civiche che sostenevano il perdente: Fare Sulmona, Sulmona al Centro, I democratici e Lega. Nel caso in cui vincesse l’ex assessore regionale, sostanzialmente, la situazione sarebbe al contrario, con dieci seggi suddivisi alla coalizione che lo ha sostenuto ed i restanti sei alla minoranza. In entrambi i casi, ad ogni modo, resterebbe fuori dal Consiglio la candidata Elisabetta Bianchi, dato che non ha raggiunto la soglia del 3%.

