Eletti Trapani seggi Consiglio Comunale/ Giacomo Tranchida sindaco: nomi 24 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE TRAPANI: 24 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

A Trapani i risultati delle elezioni comunali hanno visto la vittoria del sindaco eletto in quota centrosinistra Giacomo Tranchida: dei 24 eletti nel nuovo Consiglio comunale la stragrande maggioranza spetta all’alleanza guidata dal Partito Democratico. Come anticipato, il centrosinistra avrà la piena maggioranze nel nuovo Consiglio di Trapani controllando 16 seggi (più il sindaco) dei 24 totali, con appena 8 eletti tra le fila dell’opposizione.

Eletti Ragusa seggi Consiglio Comunale/ Peppe Cassì sindaco: nomi 24 consiglieri

I risultati delle elezioni comunali a Trapani dicono Giacomo Tranchida vincitore al primo turno con il 42 per cento delle preferenze. Niente da fare per il candidato di centrodestra Maurizio Miceli fermo al 37 per cento e per gli altri competitor. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle elezioni comunali Trapani 2023:

Preferenze Lega Siracusa, voti Elezioni Comunali/ Zero consiglieri eletti e seggi lista

Seggi maggioranza:

Uniti per Trapani: 2 seggi

Trapani al Centro: 2 seggi

Tranchida Sindaco per Trapani: 2 seggi

Trapani con coerenza: 2 seggi

I democratici: 2 seggi

Trapani Tua: 4 seggi

Polis: 2 seggi

Seggi opposizione:

Amo Trapani: 3 seggi

Movimento per le Autonomia: 2 seggi

FdI: 2 seggi

1 seggio al candidato sindaco Maurizio Miceli

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE TRAPANI: NOMI CONSIGLIERI CON TRANTINO SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale che verrà protocollata nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio comunale a Trapani con Giacomo Tranchina sindaco: qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle elezioni comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Eletti Catania seggi Consiglio Comunale/ Enrico Trantino sindaco: nomi 36 consiglieri

Consiglieri maggioranza

Uniti per Trapani: Giovanni Parisi (535 voti), Giulia Passalaqua (217 voti)

Trapani al Centro: Peppe La Porta (283 voti), Peppe Peralta (199 voti)

Tranchida Sindaco per Trapani: Emanuele Barbara (458 voti), Andrea Genco (216 voti)

Trapani con coerenza: Vincenzo Abbruscato (436 voti), Salvatore Daidone (421 voti)

I democratici: Giuseppe Pellegrino (488 voti), Marzia Patti (274 voti)

Trapani Tua: Annalisa Bianco (481 voti), Alberto Mazzeo (258 voti), Giusy Poma (481), Giovanni Carpinteri (335).

Polis: Andrea Vassallo (499 voti), Claudia La Barbera (419 voti)

Consiglieri opposizione

Amo Trapani: Giuseppe Guaiana (1.114 voti), Silvestro Mangano (310 voti), Santo Vassallo (306)

Movimento per le Autonomia: Tore Fileccia (444 voti), Grazia Spada (303)

FdI: Gaspare Gianformaggio (230 voti)

1 seggio al candidato sindaco Maurizio Miceli











© RIPRODUZIONE RISERVATA