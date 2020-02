Elettra Lamborghini “Non ho votato Lega”/ Smorfia sul PD, poi chiarisce con un tweet

Per chi ha votato Elettra Lamborghini? Sono tanti ad esserselo chiesti dopo l’intervista che la cantante ha rilasciato a Daria Bignardi nella trasmissione L’Assedio. Una curiosità nata proprio dopo la domanda fatta dalla conduttrice alla fine della chiacchierata. “Sei andata a votare il 26 gennaio per le regionali in Emilia?” le ha chiesto la Bignardi poco prima di salutarla. “Sono tornata a Bologna solo per quello, pensa” ha risposto allora la Lamborghini. La conduttrice ha cercato allora di andare più a fondo, chiedendo “E sei contenta dei risultati?”, domanda alla quale Elettra ha tuttavia risposto con un’espressione di chiaro dissenso. Questo ha portato molti a credere che la cantante fosse vicina alle posizioni della Lega. Nelle ore successive a questa risposta, Elettra Lamborghini è finita in trend su Twitter.

Elettra Lamborghini, per chi vota? Lei chiarisce “Non per la Lega”

In molti hanno infatti iniziato a chiedersi per chi avesse votato Elettra Lamborghini, visto la sua faccia contrariata a L’Assedio. Di fronte alle tante domande ricevute sul web, la cantante ha deciso di rompere il silenzio e dare una risposta a questo quesito. “Se avessi voluto dire per chi ho votato l’avrei detto in televisione… – ha esordito nel suo tweet, per poi aggiungere – non alzate polveroni inutili. Non ho espresso mezza parola”. Ha infine spento la polemica, chiarendo che: “Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito e il resto scompare!! ps: comunque non ho votato lega se é questo che volete sapere”.

Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva 😂 io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito , e il resto scompare!! 🧚🏽‍♀️😜 ps: comunque non ho votato lega se é questo che volete sapere #mollatemi #cchiúpilupertutti — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 20, 2020





