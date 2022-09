Elezioni 2022, ultime notizie/ Letta: “Meloni pericolo”. M5s vs centrodestra

Mancano venti giorni alle elezioni, la campagna elettorale è entrata nel vivo ed è senza esclusioni di colpi. Continua l’offensiva della sinistra nei confronti della Meloni, Enrico Letta è tornato ad attaccare la leader di Fratelli d’Italia in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano tedesco Zeit. “Giorgia Meloni non è un pericolo per la democrazia, ma è un grande pericolo per l’Italia”, le parole del segretario Pd: “Se l’Italia si ‘orbanizzerà’ con un governo a guida Meloni, questo rappresenterebbe un grande pericolo per il Paese e anche per l’Europa”.

Centrodestra nel mirino anche del Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno lanciato l’allarme per i diritti delle donne in caso di vittoria alle elezioni della coalizione FdI-FI-Lega: “Una cosa è certa: per la destra di Giorgia Meloni non c’è spazio per i diritti delle donne. Almeno per quelli che non sono graditi al suo partito. Nemmeno davanti a una questione delicata e personale come l’interruzione di gravidanza ci sarà diritto di scelta. E questo non lo diciamo noi, ma la folle proposta di FdI che rilancia l’obbligo di sepoltura dei feti ‘anche senza il consenso dei genitori’”. “Nessuna privacy, nessun diritto all’autodeterminazione, nessuna libera scelta”, il pensiero del centrodestra secondo il M5s: “Dal modello Orban di Salvini che incentiva la donna solo come moglie e madre, all’attacco costante alla legge 194 sull’aborto, fino a questa proposta di FdI per istituire un cimitero dei feti, il quadro è ormai chiaro: con la destra al governo sono in arrivo tempi bui per le donne e i diritti civili”.

Un altro dei temi centrali della corsa alle elezioni è rappresentato dalle sanzioni alla Russia. Matteo Salvini continua a invocare un passo indietro: “Le sanzioni non stanno fermando la guerra. L’Europa delle sanzioni ha il dovere di aiutare gli italiani a pagare le bollette della luce e del gas altrimenti la gente muore di fame”, le sue parole a margine di un comizio a Rovereto, in Trentino Alto Adige. Il segretario federale della Lega ha aggiunto: “Tutta Europa sta intervenendo sulle bollette, il governo francese, il governo tedesco, la Spagna, la Croazia, la Romania, e la bolletta non è di destra o di sinistra, centralista, autonomista o leghista, intervenire sulle bollette di luce e gas è fondamentale”.

