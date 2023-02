Elezioni amministrative, Cdm fissa la data: 14 e 15 maggio/ 800 Comuni al voto

Elezioni amministrative, c’è la data

Il Cdm ha fissato la data per le prossime elezioni amministrative, che si terranno il 14 e 15 maggio. Il primo turno vedrà coinvolti circa 800 Comuni. Passata l’ultima tornata elettorale delle Regionali, in Lazio e Lombardia – dove hanno vinto i candidati di centrodestra – tra due mesi si torna alle urne. A stabilire le date è stato il Consiglio dei ministri: le prossime elezioni amministrative si terranno nei giorni del 14 e 15 maggio prossimi.

Alle prossime elezioni amministrative saranno chiamati al voto vari capoluoghi di provincia come Teramo, Udine, Latina, Imperia, Brescia, Sondrio, Ancona, Brindisi, Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani, Massa, Pisa, Siena, Terni, Treviso e Vicenza, come sottolinea Sky Tg 24. Il successivo turno di ballottaggio, qualora sia necessario, avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

Elezioni amministrative, i capoluoghi chiamati al voto

A distanza di 60 giorni dall’ultimo voto, quello per i partiti della maggioranza di governo, la politica è chiamata ad un nuovo test che potrebbe stabilire nuovi equilibri, in particolare nel centrosinistra, che vedrà nei prossimi giorni le elezioni del nuovo segretario del Pd. Quella di maggio sarà l’ultima consultazione prima delle prossime elezioni Europee previste per il 2024 e potrebbe stabilire nuovi equilibri politici, certificando gli assetti esistenti o cambiandoli.

