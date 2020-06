Elezioni Francia, 2° turno per i sindaci/ Hidalgo perde consensi a Parigi e Macron…

E’ di nuovo tempo di elezioni in Francia. Dopo l’epidemia di coronavirus che aveva bloccato il secondo turno, i vicini transalpini sono nuovamente chiamati alle urne per eleggere al ballottaggio i sindaci delle varie città. Fra i tanti comuni in cui si vota anche la capitale Parigi, dove non dovrebbero esserci sorprese anche se l’attuale prima cittadina Anne Hidalgo, viene data nei sondaggi con 10 punti in meno rispetto alle elezioni che la incoronarono sei anni fa. Di conseguenza non è da escludere un ridimensionamento di tutti i candidati sindaci del partito del presidente Macron, La Republique en Marche. Come ricorda l’agenzia Ansa, quella di oggi sarà una giornata ricca di grandi duelli, tra l’altro in un periodo completamente differente rispetto a tre mesi fa, quando una Francia già in lockdown invitò i suoi cittadini a recarsi alle urne. Una decisione che provocò non poca polemica da parte dell’opinione pubblica, e che accusò le autorità di aver alimentato il contagio, all’epoca ancora un oggetto misterioso.

ELEZIONI FRANCIA, SARA’ ANCORA ASTENSIONISMO?

Dopo 90 giorni tutto è cambiato, a cominciare dal clima, decisamente estivo, passando per le scuole riaperte, i contagi molto bassi e con i vari indici sotto controllo, ad eccezione della Guyana (provincia d’oltremare), dove le elezioni sono state invece rinviate. Nel dettaglio si voterà oggi in ben 4.820 diversi comuni, a seguito di una campagna elettorale all’insegna del coronavirus, come era presumibile. Sarà un risultato alquanto incerto su molti fronti, in quanto i sondaggisti non sono riusciti a capire se l’astensionismo si confermerà, così come accaduto nel primo turno, o se invece gli elettori torneranno in massa alle urne. Nel primo caso, potrebbero venire confermati i risultati di tre mesi, in caso contrario, invece, nulla sarà da lasciare al caso. Spera ovviamente in un risultato differente il presidente Macron, visto che molti suoi candidati hanno subito pesanti sconfitte 3 mesi fa, e dopo una gestione della pandemia da molti criticata, l’obiettivo non sarà semplice.



