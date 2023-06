ELEZIONI GRECIA 2023, DIRETTA RISULTATI/ Mitsotakis verso maggioranza assoluta: crisi Tsipras nei sondaggi

ELEZIONI GRECIA 2023, LA DIRETTA VERSO I RISULTATI

E così a solo un mese di tempo si riaprono oggi le Elezioni Parlamentari Grecia 2023, visto che i risultati della precedente tornata del 21 maggio non avevano trovato la maggioranza necessaria a formare il Governo: aperti i seggi questa mattina in tutto il Paese dalle ore 7 in Grecia (le 6 in Italia) con la chiusura prevista invece alle 19 (le nostre ore 18). I primi risultati con gli exit poll in diretta da Atene si dovrebbero avere subito con la forte probabilità che già nella serata di oggi si avrà il nome del nuovo Premier greco.

I sondaggi e le previsioni della vigilia dicono sarà per il secondo mandato consecutivo leader di Nea Dimokratia (destra), Kyriakos Mitsotakis: non tanto per la vittoria già schiacciante nelle precedenti Elezioni Parlamentari di un mese fa ma per il cambio della legge elettorale che garantisce al momento, visti i consensi della destra greca, un più che probabile risultato certo alle Elezioni in corso oggi 25 giugno 2023. Del resto il Premier uscente ha escluso qualsiasi accordo di coalizione con Alexis Tsipras (Syriza, sinistra battuta già alle Elezioni 2019) o con il Pasok (Centrosinistra) o con le altre formazioni tra i 32 partiti che partecipano alle Elezioni greche: si punta dritto al voto di oggi con i risultati attesi che potrebbero confermare ampiamente le “impressioni” della vigilia.

ULTIMI SONDAGGI ELEZIONI GRECIA 2023: MITSOTAKIS VERSO IL GOVERNO

Gli ultimi sondaggi presentati da Metron Analysis prima dell’apertura dei seggi oggi (raccolti tra il 21 e il 23 giugno vedono una vittoria molto larga di Mitsotakis con il 41% dei consensi, in crescita dell’1% rispetto ai medesimi sondaggi del 15 giugno scorso: insegue in calo l’ex Premier Tsipras con Syriza al 20% (-1%) mentre al terzo posto il partito di Centrosinistra del Pasok al 12%. Al quarto posto il Kke (comunisti) all’8% mentre sempre in calo il partito della sinistra euroscettica di Varoufakis, ex Ministro delle Finanze durante la crisi-default della Grecia di Tsipras, al 3% nei sondaggi pre-Elezioni Grecia 2023.

Circa 20 punti di vantaggio tra Mitsotakis e Tsipras dovrebbero mantenere salda la maggioranza del Centrodestra in Grecia anche per i prossimi 4 anni: scenario reso ancor più certo dal fatto che i 4 partiti anti-ND – Syriza, i socialisti Pasok-Kinal, i comunisti KKE e i nazionalisti di Soluzione greca – non sono riusciti a coalizzarsi neanche in questo secondo voto in 5 settimane per poter contrastare i conservatori al prossimo Parlamento di Atene (300 seggi totali).

I RISULTATI DELLE ULTIME ELEZIONI IN GRECIA: IL NODO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA

Il tema della legge elettorale in queste Elezioni Grecia 2023 è tutt’altro che marginale: il nuovo sistema infatti entra in vigore proprio in queste Parlamentari del 25 giugno dando un bonus fino a 50 seggi per il vincitore e una maggioranza assoluta che si raggiunge con 151 deputati su 300. I risultati delle Elezioni un mese fa (Mitsotakis trionfatore con il 40%) non avevano dato maggioranza assoluta per il semplice fatto che ancora vigeva il vecchio sistema elettorale senza premio di maggioranza: la legge è stata approvata in Grecia nel 2020 ma non si è votato subito con questo sistema per le Elezioni Politiche e Parlamentari Grecia 2023 per il semplice fatto che la legge è stata approvata con maggioranza semplice, mentre se fosse stata “qualificata” allora avrebbe regolato fin da subito il voto del 21 maggio.

Il nuovo sistema invece prevede che se il primo partito ottiene più del 25%, riceve un “premio” di 20 seggi che aumentano in base alla percentuale ottenuta, con un massimo di 50 seggi se la sua percentuale è al 40%. Oltre ai cinque partiti eletti lo scorso 21 maggio – ND, Syriza, Pasok, Kke, EL – in base agli ultimi sondaggi potrebbero entrare nel Parlamento monocamerale di Atene anche un piccolo partito di destra xenofobo (Niki) e il partito della sinistra nazionalista sorto dalla dissidenza interna a Syriza, “Course of Freedom”. Durante la seconda e velocissima campagna elettorale, Mitsotakis ha lanciato lo spauracchio di un possibile terzo scrutinio ad agosto se non otterrà la maggioranza assoluta a questo secondo turno: «Se ND ottiene ad esempio il 39% dei voti e ci sono sette partiti in Parlamento, la destra avrà appena la maggioranza assoluta, cioè 151 seggi», spiega ai media internazionali Pinelopi Fountedaki, docente di diritto costituzionale al Panteion, Università di Atene. La crisi Tsipras si fa ormai pressante anche perché non è riuscito comunque a invertire il peso del consenso neanche dopo la strage i migranti avvenuta al largo del mare greco tra il 13 e il 14 giugno scorso: il Premier Mitsotakis non ha avuto alcuna ripercussione di consenso e fiducia dopo la strage di 350 pakistani morti in mare.

🇬🇷 #Grecia: alle elezioni del 21 maggio #NeaDimokratia, il partito di CDX del premier uscente #Mitsotakis, mancò per poco la maggioranza assoluta dei seggi. Questo per via dell’assenza del premio di maggioranza, che è invece previsto alle nuove elezioni che si terranno domenica. pic.twitter.com/l7ZzVKltMa — YouTrend (@you_trend) June 23, 2023













