ELEZIONI MIDTERM/ Biden “azzoppato” preoccupa più l’Europa e meno l’Italia

A meno di un colpo di scena apocalittico, da domani il presidente Usa Joe Biden sarà una proverbiale “anatra azzoppata”. Certo farà la differenza se – all’indomani del voto midterm – all’inquilino della Casa Bianca rimarrà almeno una zampa sana (il Senato): ed è questo il vero interrogativo di scenario, che impatta inevitabilmente sul futuro della sponda europea dell’Atlantico.

ELEZIONI USA/ "Due Americhe al voto, la percezione della realtà non è più la stessa"

Una completa rotta democratica avrebbe come conseguenze non improbabili e la decisione di Biden di non ricandidarsi nel 2024 e un’escalation simmetrica di Donald Trump. I polls tuttavia continuano a dare più credito a quella che i dem già provano a vendere come “vittoria difensiva”: cioè il mantenimento di una fragile maggioranza alla Camera, già fonte di non pochi problemi per l’agenda-Biden nella prima metà del mandato. Ma tanto varrebbe a tenere all’interno degli States un clima “ucraino” di “resistenza democratica”: poiché è questo l’argomento finale di una campagna elettorale che i dem hanno impostato sui diritti civili e i repubblicani hanno invece virtualmente vinto puntando su inflazione, boom della criminalità post Covid da black lives matter e immigrazione illegale. Un contesto in cui – come minimo – il presidente in carica farà da scudo umano alla ricandidatura di Trump, con qualche residua speranza che l’ex presidente possa essere neutralizzato da qualche inchiesta giudiziaria.

Migranti, caos navi humanity 1 e Geo Barents/ Video: proteste nel porto di Catania

Se il copione mediatico del prossimo biennio appare in qualche modo scritto, meno facile è pronosticare l’impatto di un sostanziale stallo domestico Oltre Atlantico. Che l’instabilità geopolitico-economica sia comunque destinata ad aumentare lo stanno già dicendo alcuni segnali della vigilia. Se ormai si rincorrono le voci di pressing americano sull’Ucraina di Zelensky per una de-escalation militare e l’apertura a negoziati con la Russia, il viaggio del cancelliere tedesco Olaf Scholz in Cina sembra aver interrotto la lunga paralisi imposta all’Europa dalla Nato a trazione americana.

Usa e Russia, colloqui riservati su Ucraina/ WSJ "Due obiettivi: stop escalation e…"

Si è trattato, certamente, di un passo azzardato, volto a scaricare all’esterno tensioni e pressioni cui la Germania è sottoposta al suo interno (industria e sindacati) ma anche dagli altri Paesi Ue (basti pensare all’intransigenza polacca verso Putin, all’Ungheria filo-russa ma anche alla rigidità olandese al controllo del mercati del gas).

Basterà comunque attendere pochi giorni per capire se il post-midterm americano porterà uno sblocco qualsiasi della situazione ucraina: se al summit G20 di Bali – il 15 e 16 novembre – Biden e Putin avranno qualche forma di contatto, è possibile che attorno a Kiev il confronto militare inizi a raffreddarsi. Il ché non vorrebbe assolutamente profilare un cessate il fuoco negoziato in tempi brevi, e tanto meno una decelerazione dell’inflazione da energia che sta colpendo l’intero Occidente. Sicuramente, però, la Ue potrebbe traguardare il 2023 attraverso lenti meno drammatizzanti e – in particolare – vi sarebbero meno incognite sull’avvio della revisione del Patto di Stabilità e Crescita, cioè la ricostruzione della governance economico–finanziaria dell’euro. La Germania, in particolare, sarebbe meno (pericolosamente) affannata nel suo ruolo di locomotiva; la presidenza Macron in Francia sarebbe meno premuta dalla doppia opposizione (Le Pen e Mélenchon), la stessa Gran Bretagna – fuori dalla Ue – potrebbe tuttavia inaugurare una fase post-Brexit meno conflittuale con Bruxelles, Parigi e Berlino. E l’Italia?

Non mancherà certo chi proverà subito a ritorcere contro la premier Giorgia Meloni il probabile avvio di un “bidenismo azzoppato” e la possibile de-escalation della nuova “Guerra fredda” fra Occidente e Russia-Cina. Fra i fattori di successo al voto del 25 settembre gli osservatori sono stati concordi nel riconoscere alla leader FdI una fermezza pro-Nato (cioè pro amministrazione Biden) che nessun altra forza politica italiana ha espresso in campagna. È un dato di scenario che non sembra destinato a venir meno: l’atteggiamento di Washington verso l’Europa e singoli Paesi come l’Italia tende a una certa stabilità e a rapportarsi alla “lealtà” dei singoli leader. E poi il superamento della fase bellica in Ucraina sarebbe comunque nelle mani di Biden e della Nato: il nuovo governo italiano sembra potersi muovere con realistica tranquillità su questo terreno, a cominciare dai provvedimenti sul tavolo di rinnovo degli aiuti militari all’Ucraina.

Più complesso e meno decifrabile appare il gioco dei contraccolpi interni alla Ue (sarà un caso, ma la prima “crisi dei porti” del governo Meloni è stata nuovamente portata da una nave tedesca: come quella della “capitana Carola” tre anni fa). All’inquietudine della Germania sta contribuendo in modo forte il pressing Usa nel Vecchio Continente. La Polonia e i Paesi baltici hanno rialzato un muro fra Berlino e Mosca. A ovest la Francia ha tentato con qualche successo di mantenere qualche vitalità diplomatica all’Europa tenendo annodato il dialogo con Washington. E ora l’Italia del centrodestra è tornata a essere un saldo presidio atlantico (euroamericano) nel Mediterraneo. È anche questa situazione a non rendere disteso il clima infra-Ue: dove peraltro un’intesa fra Roma e Parigi continua a funzionare. Certo non ha sorpreso che per Meloni la missione in Egitto (in occasione del Cop27) si sia rivelata quasi più fruttuosa del viaggio d’esordio a Bruxelles: nessun scambio di posta fra l’Italia e la Commissione Ue si annuncia facile, né sulla legge di stabilità 2023, né sullo sviluppo del Pnrr.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA