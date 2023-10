Elezioni Polonia 2023, diretta risultati/ Premier Morawiecki sfida Donald Tusk: gli ultimi sondaggi

ELEZIONI LEGISLATIVE POLONIA 2023: INFO DATE E DIRETTA RISULTATI

Urne aperte in tutto il Paese per le Elezioni Legislative Polonia 2023, giunte in un momento molto delicato per gli equilibri continentali e internazionali: dalla vicinissima guerra in Ucraina alle minacce dell’islamismo di Hamas contro Israele, fino al tema dei migranti per arrivare alla lunga campagna elettorale in vista delle prossime Elezioni Europee 2024. Tantissimi i temi caldi che hanno accompagnato la campagna pre-Legislative, con il duello a distanza tra il Premier uscente Morawiecki e l’ex Presidente del Consiglio Ue Tusk giunto così oggi alla resa dei conti finale.

Risultati Elezioni Baviera-Assia, Regionali Germania 2023/ Vince Cdu-Csu, crollo Spd di Scholz: sfonda l’Afd

Nella lunga diretta che porterà questa sera ai risultati la sfida resterà sempre in bilico come lo è stata in questa lunga campagna elettorale: non tanto nel vincitore finale, dato che il partito al potere da due legislature – PiS (Pravo i Sprawiedliwosc: Diritto e Giustizia) – è nettamente in vantaggio nei sondaggi, ma nel fatto che con ogni probabilità non avrà i numeri da solo per poter governare. Allo stesso modo, la seconda forza liberale “Piattaforma Civica” con Tusk difficilmente riuscirebbe a comporre una coalizione in grado di reggere al potere per i prossimi 5 anni.

Pd: “Fico va cacciato dal Pse, sta con Putin”/ Sinistra vince Elezioni in Slovacchia ma va in cortocircuito

SONDAGGI E CANDIDATI ELEZIONI POLONIA 2023: IL DUELLO TRA CONSERVATORI ED EUROPEISTI

In una delle ultime tornate elettorali europee di grande importanza prima delle Elezioni 2024 in Ue, le Elezioni Legislative in Polonia si apprestano a vivere giorni di forte tensione per via di risultati che si preannunciano quasi certamente “in bilico”. Il Premier uscente Mateusz Jakub Morawiecki cerca la terza conferma consecutiva al potere ma il suo PiS – il cui leader resta Jaroslav Kaczyiski e resta nella famiglia dei Conservatori di Giorgia Meloni – è dato secondo gli ultimi sondaggi pre-Elezioni “solo” al 36%. I dati del Pollster Poll vedono infatti il PiS crescere di 2 punti rispetto alle precedenti analisi, con la “Piattaforma Civica” di Tusk che insegue al 31%, mentre al terzo posto restano saldo i nazionalisti di “Confederazione” (Psl) al 11%: appena dietro al 10% i socialdemocratici di “Sinistra” mentre al quinto posto finirebbero i centristi di “Terza Via”.

Risultati Elezioni Slovacchia 2023/ Sinistra filorussa di Robert Fico ha vinto: ipotesi coalizione Governo

Secondo però i sondaggi pubblicati da Research Partner la situazione sarebbe al momento in lieve vantaggio risicato per una maggioranza in Parlamento per il PiS del Presidente Duda e del Premier Morawiecki: Diritto e Giustizia è dato al 39% contro il 29% di Tusk, segue il 10% del Centrosinistra a pari merito con il Psl. La proiezione dei seggi alla Camera darebbe già indicazioni interessanti, qualora fossero confermati dai risultati delle Elezioni Polonia 2023: 213 andrebbero infatti al PiS, 145 i parlamentari per Piattaforma Civica, 37 ai nazionalisti, 32 ai socialdemocratici. Il Parlamento in queste Elezioni Polonia 2023 vede 460 seggi eleggibili con un sistema proporzionale a lista chiusa di partito, applicato a diversi collegi plurinominali: inoltre, prevista l’elezione anche di 100 senatori cin sistema maggioritario secco, applicato in altrettanti collegi uninominali. Ciò significa che, stante i sondaggi sulle Elezioni in Polonia prima del voto, al momento la quota di 230 parlamentari per la maggioranza non sarebbe raggiunta da nessuno, così da portare alle trattative nei prossimi giorni per un Governo di coalizione. Il ‘partito degli indecisi’, così è stato battezzato in Polonia, è formato da circa il 45% degli aventi diritto: a pochi giorni della scadenza elettorale infatti non sapevano ancora se sarebbero andati a votare e nel caso per chi. Non sono poi stati aiutato nella scelta dal dibattito televisivo di lunedi scorso tra Morawiecki e Tusk, definito da molti osservatori come «deludente e inutile».

REFERENDUM OLTRE ALLE ELEZIONI IN POLONIA: IL TEMA MIGRANTI

Ma alle Elezioni in Polonia non si ritrova solo il voto cruciale per il rinnovo di Parlamento e Governo: è infatti ancora sull’immigrazione che verterà uno dei quattro referendum sui quali i polacchi dovranno pronunciarsi domenica, insieme al rinnovo del Parlamento. «Siete favorevoli all’ammissione di migliaia di immigrati clandestini dal Medio Oriente e dall’Africa nell’ambito del meccanismo di ricollocazione forzata imposto dalla burocrazia europea?», si legge nel quesito che fa più discutere e che porterà nei risultati un indirizzo importante per una Polonia vista dall’Europa come uno degli Stati più sotto i “riflettori” per le leggi sullo Stato di diritto.

Tusk più smaccatamente “europeista” è stato accusato dai rivali del Centrodestra nella campagna per le Elezioni Polonia 2023 di non fare gli interessi della Polonia essendo “influenzato” tanto da Bruxelles quanto dalla Russia di Putin: il governo dei Conservatori ha infatti istituito una commissione d’inchiesta su eventuali ingerenze di Mosca in Polonia negli anni tra il 2007 e il 2022, dove al potere è stato per diversi anni proprio la “Piattaforma Civica” di Tusk.

Poland, Research Partner poll: ZP-ECR: 39% (+1)

KO-EPP|RE|G/EFA: 29% (+1)

Kon~NI: 10%

Lewica-S&D: 10% (+1)

TD PL2050/PSL-RE|EPP: 9% (-2)

BS-*: 3% (+1) +/- vs. 15-18 September 2023 Fieldwork: 6-9 October 2023

Sample size: 1,084 ➤ https://t.co/TMumh6CCxH pic.twitter.com/XdfuQfkw4d — Europe Elects (@EuropeElects) October 13, 2023

Poland, IBRiS poll: PiS-ECR: 37% (+1)

KO-EPP|RE|G/EFA: 30%

TD PL2050/PSL-RE|EPP: 11%

Lewica-S&D: 11%

Kon~NI: 9% (-1)

BS-*: 2%

PJJ-*: 0% +/- vs. 3-4 October 2023 Fieldwork: 10-11 October 2023

Sample size: 1,000 ➤ https://t.co/TMumh6Danf pic.twitter.com/gNtn1HFjKy — Europe Elects (@EuropeElects) October 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA