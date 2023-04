Elezioni Regionali-Comunali Friuli Venezia Giulia 2023/ Verso risultati: come si vota

DOMENICA E LUNEDÌ 2-3 APRILE LE ELEZIONI REGIONALI CON LE COMUNALI IN FRIULI VENEZIA GIULIA

C’è curiosità per conoscere i risultati delle imminenti Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia, unite in doppio election day con le Elezioni Comunali in 24 Comuni friulani (tra cui il Comune di Udine e il Comune di Sacile con più di 15.000 abitanti, con dunque eventuale turno di ballottaggio): urne aperte domani, domenica 2 aprile 2023 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15. Primi risultati delle Elezioni Regionali in FVG arriveranno in diretta con lo scrutinio subito dopo la chiusura dei seggi lunedì pomeriggio: lo scrutinio invece delle Elezioni Comunali ha luogo a seguire, immediatamente dopo la fine di quello relativo alle elezioni regionali.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Quello di domani e lunedì è il secondo appuntamento elettorale in questo 2023 dopo la vittoria schiacciante del Centrodestra nelle recenti Elezioni Regionali in Lombardia e Lazio del 12-13 febbraio: dai sondaggi e dalle previsioni della vigilia, prima del silenzio elettorale, emerge una grande occasione da favorito per il Presidente di Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Governatore tra i più stimati del Paese negli ultimi 5 anni, Presidente della Conferenza Stato-Regioni e uomo forte sul territorio, Fedriga punta tutto sulla rielezione, tenendo conto anche della divisione del Centrosinistra tra Pd-M5s con Massimo Moretuzzo e Terzo Polo con Alessandro Maran.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

CANDIDATI PRESIDENTE REGIONE FRIULI E I COMUNI AL VOTO: VERSO I RISULTATI

In attesa delle votazioni e dei successivi risultati per le Elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia 2023, ecco qui di seguito i 4 candidati Presidente e le liste ad essi collegate dove spicca lo scontro a “tre” che riflette la situazione nazionale dopo le Politiche del 25 settembre anche se con “attori” e posizionamenti diversi.

– Massimiliano Fedriga: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Fedriga Presidente, Autonomia Responsabile, Noi Moderati

– Massimo Moretuzzo: Pd, M5s, Slovenska Skupnost, Patto per l’Autonomia, Open Sinistra FVG, Alleanza Verdi e Sinistra

– Alessando Maran: Azione, Italia Viva, PIùEuropa-Renew Europe

– Giorgia Tripoli: Insieme Liberi (Per l’Italia con Paragone, Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia, M3V, Ancora Italia, Alternativa)

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Non di solo Elezioni Regionali vive il Friuli Venezia Giulia tra domani e lunedì: sono infatti previste anche le Amministrative con ben 24 Comuni al voto in tutta la regione, dove spicca ovviamente il capoluogo di provincia Udine (il sindaco uscente di Centrodestra Pietro Fontanini sfida Felice De Toni per Pd-Terzo Polo). Ecco qui di seguito tutti e 24 i Comuni al voto tra il 2 e il 3 aprile 2023: Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, Sacile, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Ricinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Troppo Ligosullo, Udine, Valvasone Arzene, Vito d’Asio, Zoppola.

RISULTATI ELEZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA, COME SI VOTA ALLE REGIONALI E COMUNALI 2023

Al netto dello Statuto Speciale vigente in Friuli Venezia Giulia, capire come si vota alle Elezioni Regionali e Comunali del 2-3 aprile è questione piuttosto semplice in quanto la leggere elettorale ricalca quella osservata negli scorsi mesi dalle altre Regionali. Una distinzione principale è da fare solo sul fronte del ballottaggio: un secondo turno è previsto solo nelle Elezioni Comunali dei centri sopra i 15mila abitanti, ergo nei 24 al voto domenica gli unici che potrebbero concludersi al ballottaggio (laddove nessuno recuperi il 50%+1 delle preferenze) domenica 16 aprile e lunedì 17 aprile sono Udine e Sacile. Secondo turno invece non ammesso nei Comunali sotto i 15mila abitanti e nelle Regionali: le regole generali sul come si vota alle Elezioni in Friuli restano invece quelle canoniche; occorre presentarsi al proprio seggio elettorale muniti di documento di identità e tenera elettorale attivi.

La votazione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda elettorale: l’elettore ha 4 modalità valide per poter esprimere il proprio voto:

– solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente

– per una lista collegata al candidato Presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente

– per un Presidente e una lista a lui non collegata, ammesso dunque il voto disgiunto

– per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato

Sono 4 le modalità di voto ammesse anche per le Elezioni Comunali in Friuli Venezia Giulia 2023, eccole:

– elettore può esprimere voto solo per il candidato alla carica Sindaco. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Sindaco

– per una lista collegata al candidato Sindaco. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Sindaco

– solo nei Comuni con più di 15.000 abitanti, per un Sindaco e una lista a lui non collegata (qui è ammesso allora il voto disgiunto)

– per uno o due candidati consiglieri esprimendo le preferenze negli appositi spazi sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista per la quale si intende votare. La seconda preferenza deve essere espressa in favore di un candidato dell’altro genere compreso nella stessa lista. Il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Sindaco collegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA