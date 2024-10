DOVE E QUANDO SI VOTA PER LE ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024: URNE APERTE DOMENICA E LUNEDÌ

A sette giorni esatti dal voto per le Elezioni Regionali Liguria 2024 inizia anche il nostro personale percorso di avvicinamento per il primo appuntamento elettorale di un complesso tris di voti locali che potranno dare un ultimo giudizio complessivo sullo stato delle due coalizioni in contrasto perenne presumibilmente fino alle prossime Politiche 2027. Al voto per il post-Toti in Liguria previsto per domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024 seguirà la doppia votazione in Emilia Romagna e Umbria in programma il 17-18 novembre 2024: in tutte e tre le Elezioni Regionali il Centrosinistra sperimenta il “campo largo” senza la componente renziana, dopo il veto posto dal M5s di Conte (che invece non era intervenuto in Sardegna con Todde, quando dunque il candidato era di origine grillina, ndr).

Di contro, il Centrodestra tanto in Liguria con Bucci quanto in Emilia e Umbria presenta compatta la stessa coalizione consolidata da risultati anche nazionali che dopo due anni pongono il Governo Meloni ancora ad una buona fiducia da parte dell’elettorato. Tornando a bomba, sulla griglia di partenza tra una settimana per questo intenso prossimo mese elettorale (entro cui non possiamo dimenticare le ben più importanti Elezioni americane), sulle Regionali Liguria 2024 occorre in primi ricordare date esatte e orari per rinnovare Presidente e Consiglio Regionale: urne aperte dalle ore 7 alle 23 di domenica 27 ottobre 2024, e poi nuovamente dalle 7 alle 15 di lunedì 28 ottobre 2024 con lo spoglio dei risultati finali subito dopo la chiusura dei seggi lunedì pomeriggio. In palio, oltre al nuovo Presidente di Regione Liguria successore del Toti-bis, anche i 31 seggi del nuovo Consiglio Regionale: 24 ripartiti in base al numero di abitanti per ogni circoscrizione (13 a Genova, 4 La Spezia, 3 Imperia e Savona), mentre gli altri emergono dai risultati della coalizione vincente.

CHI PER IL DOPO TOTI: BUCCI COL CENTRODESTRA SFIDA IL “CAMPO DI ORLANDO”. TUTTO SUI 9 CANDIDATI

Dopo le inchieste contro la giunta Toti il Centrodestra sembrava all’angolo nella sfida elettorale delle Elezioni Regionali Liguria 2024 rese anticipate proprio dalle dimissioni del Governatore indagato: la candidatura di Marco Bucci, sindaco di Genova e apprezzato anche dall’ala centrista, ha riacceso una sfida che vedeva l’ex Ministro Pd Andrea Orlando grande favorito della vigilia con il Centrosinistra “spurio” senza i renziani. Non sono però solo loro i candidati presenti ai nastri di partenza delle Regionali liguri tra una settimana: dall’ex grillino ai diversi candidati della sinistra radicale, fino a due “indipendenti”.

Riassumendo le liste presenti con i 9 candidati ufficiali delle Elezioni Liguria 2024 ecco che sicuramente i favori vanno sui due principali sfidanti delle coalizioni più ampie: Bucci con il Centrodestra (FdI, Forza Italia, Lega, Udc, Alternativa Popolare, Orgoglio Liguria e Vince Liguria-lista Toti) e Orlando con il “campo largo (Pd, M5s, AVS, Lista Orlando, Patto Civico Riformista, Liguri a testa alta). Vengono sfidati dal voto che ricordiamo essere a turno unico senza ballottaggi o quorum richiesti da altri 7 candidati Presidenti per le Elezioni Regionali Liguria 2024: l’ex M5s Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), la sindaca Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord), il no-vax Davide Felice (Forza del Popolo), il comunista doc Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), l’ambientalista Nicola Rollando (Per l’Alternativa), l’esponente del gruppo di Alemanno, Alessandro Rosson (Indipendenza), e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana Popolare di Marco Rizzo.