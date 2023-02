ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA/ Lucente (Fdi): mi ricandido per dare valore a imprese, famiglie e territorio

Caro direttore,

è con grande emozione che rinnovo la mia disponibilità ad aiutare, affiancare e dare voce al territorio tramite la candidatura alle elezioni regionali della Lombardia del 12-13 febbraio 2023.

Sono cresciuto sul territorio e con il territorio. Ed è per il territorio, che ho lavorato ogni giorno di questi 5 anni. I traguardi raggiunti, come la Legge sulla sicurezza del personale socio-sanitario e quella sul Parco Agricolo sud Milano, nonostante portino la mia firma, sono traguardi del territorio.

ELEZIONI LOMBARDIA/ Giovanati: mi ricandido con la Lega per continuare a servire le famiglie e i più fragili

Nel 2018, mi candidavo perché volevo fare qualcosa di più, oggi perché c’è sempre qualcosa da fare in più per i cittadini. Mi candido per avere l’onore di rappresentarli nuovamente e la possibilità di aiutarli concretamente. Mi candido per combattere con e per loro. Mi candido perché, con il mio lavoro, voglio dare valore al singolo, ai cittadini nella loro totalità, alle famiglie, alle imprese, al territorio.

Pierfrancesco Majorino choc: "Lombardia non è Calabria"/ Occhiuto: "Disprezza il Sud"

LEGGI ANCHE:

Elezioni Regionali, Milano “fila unica, seggi inclusivi”/ Sala pro LGBT, rischio coda

© RIPRODUZIONE RISERVATA