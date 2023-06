Elezioni Regionali Molise 2023/ Diretta risultati affluenza e come si vota: seggi aperti (oggi 25 giugno)

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: QUANDO SI VOTA, AFFLUENZA E RISULTATI EXIT POLL

Sono 15 le liste e 284 i candidati consiglieri in campo per le Elezioni Regionali 2023 in Molise che si aprono oggi, domenica 25 giugno 2023, ma si terranno anche domani, lunedì 26 giugno. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Gli elettori del Molise vanno al voto per rinnovare il Consiglio regionale di Palazzo D’Aimmo a due mesi dalla scadenza naturale del mandato. Infatti, le ultime regionali si sono tenute il 22 aprile 2018. Se il centrodestra punta sul sindaco di Termoli, Francesco Roberti (Forza Italia), che è anche presidente della provincia di Campobasso, il centrosinistra ha scelto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, candidato M5s. C’è un terzo candidato, fuori dagli schieramenti tradizionali, ed è Emilio Izzo.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi con i primi risultati ed exit poll che arriveranno, di conseguenza, già lunedì nel primo pomeriggio. Per quanto riguarda, invece, l’affluenza, riportiamo di seguito gli orari definiti dagli uffici elettorali del Molise per i risultati che riguardano il numero degli elettori che si recheranno alle urne: oggi alle 12, 19, 23 (chiusura seggi); domani dopo le ore 15 con l’affluenza finale delle Elezioni Regionali 2023 in Molise. Per il centrodestra si tratta del primo test elettorale dopo la morte di Silvio Berlusconi, lo è in particolare per Forza Italia, di cui l’ex premier è fondatore. Comincia per gli azzurri una nuova fase. Ma è una tornata elettorale interessante anche sul fronte centrosinistra, visto che sostiene il candidato M5s. Una scelta diversa quella fatta da Matteo Renzi, che continua ad ammiccare alla premier Giorgia Meloni. Lo dimostra anche il voto in Molise, visto che Italia Viva ha annunciato che sta con Roberti e il centrodestra. In Molise potremmo assistere alle prove generali di un’intesa finora impensabile.

CANDIDATI E SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: IZZO E GRAVINA SFIDANO ROBERTI

La scheda elettorale per le Elezioni Regionali 2023 in Molise, che sarà consegnata agli elettori quando si recheranno alle urne, è di colore verde. In alto Emilio Izzo, segue Roberto Gravina, mentre nello spazio a destra Francesco Roberti. Scopriamo ora come si vota. La legge elettorale in vigore in Molise non consente il voto disgiunto, quindi per evitare che il proprio voto venga annullato, è bene sapere che non è possibile votare per il candidato consigliere di una coalizione e per una lista o il candidato consigliere di un’altra coalizione. Sono però previste diverse possibilità di voto.

Ad esempio, si può votare solo per il candidato presidente, barrandone il simbolo. Si può votare il simbolo di una lista, in questo caso il voto andrà anche al candidato governatore della coalizione, o barrare con una X sia la lista sia il simbolo del candidato governatore. Si può, inoltre, votare una lista e indicare la propria preferenza per un candidato consigliere o due candidati consiglieri della stessa lista, ma solo se si scelgono una donna e un uomo. Infine, non è previsto ballottaggio, quindi si vota in un unico turno e si conoscerà il nome del governatore eletto e dei relativi consiglieri, di maggioranza e opposizione, al termine dello scrutinio, lunedì 26 giugno 2023.

VERSO I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: CANDIDATI E SONDAGGI

I candidati alle Elezioni Regionali 2023 in Molise, in programma domenica e lunedì, sono tre. Quello di centrodestra è Francesco Roberti, candidatosi con la lista Roberti presidente per il Molise, ma sostenuto nella sua corsa anche da Lega Salvini premier, Unione di Centro, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Popolari per l’Italia, Il Molise che Vogliamo e il Molise in Buone Mani Roberti presidente Noi Moderati. Nel 2019 fu proclamato presidente della Provincia di Campobasso ed eletto sindaco di Termoli. Esponente di Forza Italia, è coordinatore provinciale degli azzurri nella provincia di Campobasso. Il candidato di centrosinistra è Roberto Gravina, attorno a cui Pd e M5s hanno trovato un’intesa. Si presenta alle Elezioni Regionali 2023 in Molise con la lista Gravina Presidente 2023. A sostenerlo Costruire Democrazia, Movimento 5 Stelle, Molise Democratico e Socialista, Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, PD e Gravina Presidente Progresso Molise. Avvocato civilista, ha aderito ai Cinque Stelle nel 2012. Candidatosi sindaco di Campobasso, fu sconfitto dal centrosinistra, ma eletto consigliere comunale. Ce l’ha fatta nel 2019, al ballottaggio con il candidato di centrodestra. Il terzo candidato è indipendente: Emilio Izzo, che si presenta con la lista Movimento Politico di Salvezza Pubblica Io non voto i soliti noti. Per l’occasione ha scelto come simbolo il profilo di un porcellino per evocare i rappresentanti della classe politica che, a suo dire, hanno causato la rovina del Molise.

Il sondaggio realizzato da Tecnè, condotto tra il 31 maggio e 1 giugno, quindi una settimana dopo la presentazione delle liste per le Elezioni Regionali 2023 in Molise, ha mostrato che Francesco Roberti raccoglie un consenso che va dal 51 al 55%, invece Roberto Gravina si ferma tra il 43 e il 47%. Pertanto, il vantaggio medio del candidato di centrodestra è dell’8%. Per quanto riguarda i giudizi degli elettori, Roberti riscuote un saldo positivo del 3% rispetto a Gravina: 52% a 51% i rispettivi giudizi positivi e 35% a 37% quelli negativi. Si tratta di uno degli ultimi sondaggi pubblicati, alla luce del divieto di diffondere e commentare risultati di sondaggi nei 15 giorni antecedenti quello del voto.











