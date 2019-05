Elezioni Regionali Piemonte 2019/ Risultati diretta: exit polls, sondaggi, candidati

Elezioni Regionali Piemonte 2019, la diretta del voto per il nuovo presidente e per il rinnovo del Consiglio regionale piemontese. Grande attesa per i risultati dell’appuntamento elettorale di oggi, domenica 26 maggio 2019, con urne aperte dalle ore 7.00 alle 23.00: lo spoglio inizierà domani alle ore 14.00, una volta ultimate le operazioni per le elezioni europee. I candidati governatore sono quattro: Sergio Chiamparino, presidente uscente e sostenuto da una coalizione di Centrosinistra (Partito Democratico, Liberi Uguali Verdi, Italia in Comune, Moderati per Chiamparino, Chiamparino per il Piemonte del Sì, +Europa Sì Tav, Democrazia Solidale); Giorgio Bertola, consigliere regionale uscente e sostenuto dal Movimento 5 Stelle; Alberto Cirio, membro del Parlamento Europeo di Forza Italia e sostenuto dal Centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC, “Piemonte nel cuore” MNS-EpI); Valter Boero, professore universitario sostenuto dal Popolo della Famiglia. Ricordiamo che sarà eletto nuovo presidente chi ottiene il maggior numero di voti.

ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019, I CANDIDATI

Corsa a quattro per la poltrona di presidente di Regione Piemonte, con Sergio Chiamparino che ha deciso di candidarsi nuovamente dopo cinque anni di Governo. Tiene banco il capitolo lavoro, ecco il giudizio del dem a Torino Today: «La priorità è far crescere di più il Piemonte e insieme migliorare la qualità in proprietà: Tav e Terzo Valico sono fondamentali per reinserire il Piemonte al centro del sistema logistico del Nord Italia e farlo con le ferrovie che migliorano l’ambiente rispetto alle strade». Così il candidato Valter Boero del Popolo della Famiglia: «L’arrivo dei figli comporta un sviluppo che noi sottovalutiamo ma che gli economisti conoscono bene: il lavoro c’è, da parte nostra è necessario che ci sia lo sforzo di adattarsi a trovare la collocazione». Questo il giudizio di Giorgio Bertola del M5s: «Nei nostri dieci passi per il Piemonte, il lavoro ha il primo posto attraverso la riforma dei centri dell’impiego, legata al reddito di cittadinanza. Poi il sostegno all’innovazione tecnologica e l’economia circolare, senza dimenticare il made in Piemonte». Infine, le parole di Alberto Cirio del Centrodestra: «Non possiamo pensare che il nostro Piemonte sia la regione che cresce meno di quelle del Nord Italia ed è quella con i tassi di disoccupazione più alti. La regione ha fatto poco per il sostegno al lavoro, dobbiamo metterci nelle condizioni di risultare più attrattivi: è un futuro roseo, con la Tav diventeremo il centro degli scambi commerciali d’Europa».

ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019, I SONDAGGI

Gli ultimi sondaggi disponibili, quelli di Ipsos commissionati e pubblicati dal Corriere Torino e consultabili online sul sito del governo sondaggipoliticoelettorali.it, vedevano il Centrodestra avanti con Alberto Cirio, ma tallonato dal governatore uscente Sergio Chiamparino. L’europarlamentare di Forza Italia era al 44% dei consensi, trainato dalla Lega: Carroccio al 29%, Forza Italia al 10,6% e Fratelli d’Italia al 4,5%. Poco dietro il Centrosinistra, con Chiamparino che si fermava al 38,3% grazie anche all’importante apporto delle liste civiche, che portavano ben il 15 per cento di consensi. Era fermo al 21% invece il Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle con Giorgio Bertola non andava oltre il 16 per cento, trend confermato dalle regionali degli ultimi mesi. Per quanto riguardava i sondaggi unicamente riguardanti i candidati presidente, Cirio senza partiti incassava il 40,2 per cento: poco meno di Chiamparino, dunque, che si attestava sul 40,8 per cento.

ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE, I RISULTATI DEL 2014

Le precedenti elezioni regionali piemontesi risalgono al 25 maggio 2014, anche in quell’occasione in concomitanza con le elezioni europee. Parteciparono alle votazioni 2 405 228 elettori, pari al 66,43% dei 3 620 349 aventi diritto, e trionfò Sergio Chiamparino: sostenuto dal Centrosinistra (Partito Democratico, Chiamparino per il Piemonte, Moderati per Chiamparino, Sinistra Ecologia Libertà, Scelta Civica, Italia dei Valori), il governatore ottenne il 47,09%. Superato il candidato di Centrodestra (Forza Italia, Lega Nord, Partito Pensionati, Civica per il Piemonte, Verdi Verdi, Destre Unite, Grande Sud – Azzurri italiani) Gilberto Pichetto, fermo al 22,09. Davide Bono del Movimento 5 Stelle non andò oltre il 21,45%, risultati inferiori per gli altri candidati: Guido Crosetto (Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale) 5,24 %, Enrico Costa (Nuovo Centrodestra – Unione di Centro) 2,98% e Mauro Filingeri (L’altro Piemonte a Sinistra) 1,12%.



