Eliana Michelazzo a Verissimo/ Nuove rivelazioni su Mark Caltagirone e Pamela Prati?

Eliana Michelazzo a Verissimo su Pamela Prati e Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo torna in tv e riporta a Verissimo lo scandalo Mark Caltagirone e Pamela Prati e racconterà la sua versione riguardo Pratiful, il cosiddetto Pamela Prati Gate, soprattutto alla luce delle dichiarazioni fatte di recente dalla showgirl nella casa del Grande Fratello Vip. Infatti, proprio la partecipazione di Pamela Prati al reality ha riacceso i riflettori sul caso che nel 2019 ha tenuto banco su giornali e in tv per diversi mesi.

In molti auspicavano un ingresso, anche temporaneo, di Eliana Michelazzo nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto diretto con Pamela Prati, ma finora non c’è stato. Di conseguenza, l’ex agente della showgirl ha dovuto rispondere via social alle dichiarazioni diffuse nel reality, smentendo di fatto quanto sta affermando Pamela Prati, la quale ribadisce di essere vittima di questo scandalo. «Non dico nulla però, buttare mer*a su di me no. Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca, io sono io! Punto. Dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu. Ciao», ha scritto su Instagram Eliana Michelazzo.

Eliana Michelazzo, nuove rivelazioni e retroscena a Verissimo?

Eliana Michelazzo è pronta a raccontare la sua verità a Verissimo su Pamela Prati e Mark Caltagirone. L’auspicio di chi si è appassionato di questo scandalo è che faccia delle nuove rivelazioni. Nei giorni scorsi Giuseppe Candela tramite le colonne di Dagospia aveva preannunciato la sua partecipazione perché era stata avvistata a Cologno Monzese. L’indiscrezione è stata poi confermata da Verissimo, che con un comunicato ha confermato che avrà ospite una delle protagoniste principali dello scandalo Mark Caltagirone.

Nessuna indiscrezione sulle dichiarazioni rese da Eliana Michelazzo in trasmissione, ma visto che nelle ultime settimane ha usato i social per replicare a Pamela Prati, potrebbe allora fornire la sua versione dei fatti. Ricordiamo a tal proposito che ha sempre sostenuto che Pamela Prati non sia stata vittima, ma consapevole dell’inesistenza di Mark Caltagirone e che abbia usato questa vicenda per trarne profitto a livello economico e di visibilità, ma celebre è anche la sua confessione su Simone Coppi, l’uomo a cui credeva di essere legata sentimentalmente e che invece era un altro Mark Caltagirone, cioè un’altra persona non esistente. Oggi, dunque, potrebbe rivelare nuovi retroscena.

