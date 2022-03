Eliminati e ballottaggio secondo serale Amici 2022 ed.21/ Crytical fuori, è polemica

Amici 2022, ed.21, Calma è il primo eliminato: il web si divide

A poche ore dall’inizio della messa in onda del secondo serale Amici 21, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, spuntano le relative anticipazioni dell’atteso appuntamento tv. Secondo le stesse, la competizione nel canto e il ballo si farà all’ultimo sangue tra i 16 concorrenti rimasti in gioco, dopo le eliminazioni di Gio Montana e Alice Del Frate, contestate dal pubblico con tanto di coro social che invoca il ritorno al talent del televoto, in sostituzione delle votazioni dei 3 giurati adibite alle eliminazioni. Tuttavia, sarà ancora una volta la giuria, composta da Emanuele Filiberto di Savoia, Stash Fiordispino e Stefano De Martino, a decretare gli eliminati, al secondo serale di Amici 21, dove al termine di ciascuna delle 3 manche previste nella competizione a 3 squadre competitor, si rilevano i concorrenti finiti a rischio eliminazione.

La prima manche, vinta dalla squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, vede finire a rischio eliminazione e quindi al ballottaggio sul primo eliminato, Luigi Strangis e Calma della squadra perdente, capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Tra i due cantanti, il primo eliminato del secondo serale targato Amici 2022 ed.21 si rivela Calma, dopo l’affaire “La paranza”, che lo vede protagonista del daytime settimanale del talent.

Il giovane al secolo Marco Barbieri, in vista del secondo serale Amici 2022, ha contestato l’assegnazione del tormentone di Daniele Silvestri insieme al compagno di squadra, LDA, indispettendo fortemente l’insegnante Zerbi, tanto che il talentscout ha di tutta risposta riservato ai due pupilli un rimprovero passato alla storia del talent. Il maestro ha tacciato i due pupilli di superficialità e ignoranza, rispetto al rifiuto di Calma e LDA di prestare la loro voce sulle note de “La paranza”, che a detta dei due giovani sarebbe stata una prova controproducente per la loro carriera in occasione del secondo serale di Amici 21. E, intanto, c’è chi -tra i telespettatori attivi nel web- è pronto a scommettere che i giudici del serale abbiano tenuto conto del caso “La paranza”, tanto da decretare l’eliminazione di Calma. E non mancano le relative contestazioni del fandom dell’eliminato che rivendicano la libertà di opinione, secondo cui Calma sarebbe stato penalizzato al talent per aver espresso un parere personale rispetto ad un’assegnazione.

Crytical è il secondo eliminato da Amici 2022, ed.21: esplode la polemica in rete

Sempre secondo le anticipazioni del secondo serale di Amici 2022 ed.21, inoltre, la seconda manche, disputatasi sempre tra il team con a capo Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini e il team capeggiato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dopo la vittoria della seconda squadra vede finire a rischio i pupilli della prima squadra, Christian Stefanelli, Nunzio Stancampiano e Alex. A finire, poi, al ballottaggio per il secondo eliminato è il ballerino Christian.

La terza manche targata Amici 21, disputatasi tra la squadra con a capo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini e vinta dalla prima, vede finire a rischio Albe al secolo Alberto La Malfa, Crytical al secolo Francesco Paone e John Erik. A risultare il secondo eliminato del secondo serale targato Amici 21 è , infine, Crytical, contro ogni aspettativa di molti telespettatori dello show di Maria De Filippi. “Spero sia uno scherzo”, si legge tra i messaggi di contestazione degli internauti, nel social-sentiment a caldo espresso sugli spoiler del secondo eliminato al secondo serale di Amici 2022 ed.21, e contro la giuria. E, poi, ancora: “Nessuno tra Christian e Crytical meritava il ballottaggio”, “Albe lo salvano solo per gli stream su Spotify?”; “Non posso gioire perché non volevo nessuno dei due al ballottaggio”.

🔴 UFFICIALE: l’eliminato tra Christian e Crytical (visto da una talpa rimasta fuori) è Crytical 🔴#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) March 24, 2022













