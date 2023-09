Eliminato Grande fratello 2023, 5 concorrenti al televoto 3a puntata/ Giselda batte tutti, Grecia fuori e…

Grande fratello 2023, 4 nominati al televoto della seconda puntata:

La seconda puntata del Grande Fratello 2023 segna un crollo per il reality show di Alfonso Signorini, che precipita nella gara Auditel, e intanto il televoto premierebbe Giselda Torresan ai danni di Grecia Colmenares. É quanto a prima firma della penna Serena Granato su Il sussidiario.net si rileva del televoto indetto alla seconda puntata, per la terza puntata del Grande Fratello, sulla base di un sondaggio web. Lo stesso chiama gli spettatori del Grande Fratello 2023 a votare la propria preferenza, tra i concorrenti finiti in nomination, per il salvataggio da ogni rischio di eliminazione.

Chi rischia l’eliminazione alla terza puntata del Grande Fratello 2023?

I nominati al televoto -solitamente indetti ai reality per l’eliminazione e che a inizio gioco potrebbero invece voler indicare il preferito dei concorrenti dal pubblico premiando quest’ultimo con l’immunità dalle nuove nomination- sono i nip Giselda Torresan, Rosy Chin, Vittorio Menozzi e la vip e attrice di soap venezuelana Grecia Colmenares. E i risultati del sondaggio popolare, rappresentativo dell’occhio pubblico TV e streaming del Grande Fratello 2023 in onda in chiaro su Canale 5 e in rete su Mediaset infinity, intanto, danno Giselda per vincente nell’anticipazione dei risultati del televoto attesi per la terza puntata del Grande Fratello 2023, di lunedì 18 settembre 2023 e al via alle ore 21:30 circa.

Nel pronostico che si configura sulla base del sondaggio web aperto sul nuovo televoto, Giselda Torresan come elemento preferito dal pubblico straccia la concorrenza avversaria per il 41% dei voti a favore per il salvataggio, seguita al secondo posto da Vittorio Menozzi e Rosy Chin appaiati al 21% di voti. Terzo e ultimo posto per Grecia Colmenares, con il 18% delle votazioni. Insomma, stando ai primi dati del pronostico che si configura, la vippona venezuelana -considerata dai fan come la versione 2.0. della seconda classificata al Grande Fratello vip 7 scorso e connazionale Oriana Marzoli, rischierebbe l’uscita di scena dal Grande fratello 2023. E nel caso in cui il televoto si rivelasse posto in essere per l’eliminazione certa, con i dati alla mano, la vippona uscirebbe dal gioco come prima eliminata tra i concorrenti.

Ma solo i risultati del televoto, attesi nella prima serata della terza puntata del Grande Fratello 2023, potranno confermare o sconfessare il pronostico a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net.

