Eliminato Isola dei Famosi 2022, chi è?/ Gennaro bocciato dal web, ma…

Eliminato Isola dei Famosi 2022: Gennaro Auletto in pole

Chi sarà il nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 che torna in onda oggi, lunedì 13 giugno, in prima serata su canale 5, con la 23esima puntata? Oltre a decretare il primo finalista della sedicesima edizione del reality show, Ilary Blasi annuncerà anche il nome del nuovo eliminato. Al termine della 22esima puntata, erano finiti al televoto Estefania, Gennaro Auletto, Nick Luciani e Marialaura De Vitis. I quattro naufraghi scopriranno il proprio destino questa sera. Uno dei quattro, infatti, abbandonerà definitivamente la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima dove affronterà una nuova sfida al televoto flash contro Pamela Petrarolo, l’unica abitante di Playa Sgamadissima.

Cosa è successo tra Gennaro Auletto e Mercedesz Henger?/ "Mi sarei aspettata..."

In attesa del risultato reale del televoto, la pagina Instagram “Isola dei famosi video”, come ogni settimana, ha lanciato un sondaggio chiedendo ai propri followers di scegliere sia il concorrente preferito che quello da eliminare. Su chi avrà puntato il popolo del web?

Il web condanna Gennaro Auletto, ma Estefania rischia

Secondo il sondaggio della pagina Instagram “Isola dei famosi video”, il concorrente che rischia di essere eliminato dall’Isola dei Famosi 2022 è Gennaro Auletto. Il sondaggio, in realtà, è stato fatto tra i quattro concorrenti al televoto. Gennaro, dunque, potrebbe abbandonare la Palapa ma riuscire a restare in gara battendo Pamela Petrarolo su Playa sgamadissima anche se si tratta di una missione quasi impossibile. L’ex ragazza di Non è la Rai, infatti, con la permanenza solitaria su Playa Sgamadissima, sta conquistando sempre più consensi.

Luca Daffrè vs Gennaro Auletto: scontro all'Isola dei Famosi/ "Sempre noi a imboccarlo", fine dell'amicizia?

A rischio, tuttavia, potrebbe essere anche Estefania mentre Nick Luciani e Marialaura De Vitis non dovrebbero dicevere sorprese. Il concorrente preferito, invece, resta Edoardo Tavassi seguito da Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. Cliccate qui per vedere i risultati del sondaggio.

LEGGI ANCHE:

L'isola dei famosi 2022, nuovi ritiri prima della finale?/ "Gennaro finisce sott'attacco e Marco sta male..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA