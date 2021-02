Elio, Elio e le Storie Tese / Sul palco per un compleanno speciale per La terra dei cachi

Stefano “Elio” Belisari ospite di A grande richiesta (Minaccia bionda)

E’ un compleanno importante quello di oggi per Elio e le Storie Tese. La band proprio 25 anni fa in questo giorno saliva sul palco del Festival di Sanremo per intonare per la prima volta La terra dei cachi, il brano che ha permesso loro di farsi conoscere al grande pubblico e che fu primo nelle classifiche parziali della kermesse canora sfiorando la vittoria finale. Era il 20 febbraio del 1996 e oggi Stefano Belisari salirà sul palco di A grande richiesta (Minaccia Bionda) per rendere omaggio a Patty Pravo e non solo. I fan sperano di sentirlo intonare proprio il celebre brano ma non vi è certezza di quello che farà questa sera l’artista sul palco di Rai1 alternandosi a grandi artisti e ospiti che celebreranno la canzone italiana proprio nel prime time della tv.

La denuncia in nome dei genitori di figli autistici

Nei mesi scorsi Stefano Elio Belisari è stato al centro delle polemiche e, in particolare, della denuncia in nome di tutti quei genitori di figli autistici che in questo periodo di lockdown sono stati abbandonati dalle autorità. Elio è intervenuto a Civil Week Lab, in un panel dedicato alla solidarietà e ha detto la sua chiaramente sull’emergenza del Coronavirus dal punto di vista di un genitore che ha delle criticità di cui occuparsi. “Se si affronta questo tema con competenza per risolverlo si possono fare tantissime cose” ha aggiunto raccontando anche dei miglioramenti che suo figlio ha fatto potendo venire assistito a casa tutti i giorni. Porterà questo tema anche questa sera su un palco importante come quello di Rai1?



