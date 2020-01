Elisa De Panicis/ Da Uomini e donne a Cristiano Ronaldo, è sempre gossip! (Grande Fratello Vip 4)

Ne ha fatta di strada Elisa De Panicis prima di approdare al Grande Fratello Vip 4 e non solo per quanto riguarda la sua love story con Cristiano Ronaldo, terminata ormai quattro anni fa. Prima di diventare concorrente del reality è stata infatti corteggiatrice di Uomini e Donne e nello stesso anno in cui ha conosciuto il calciatore, ha partecipato a Supervivientes, la versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. “Sì, eravamo insieme e siamo stati benissimo. Ma guardi che non ci siamo nascosti, sia sul suo yacht, sia quando stavamo in giro insieme, pubblicamente. È avvenuto tutto alla luce del sole”, ha raccontato lei a Novella 2000 in quel periodo, confermando di aver trascorso del tempo con Ronaldo. La relazione però è finita prima del previsto, dato che in seguito i due non sono più apparsi insieme e Ronaldo si è addirittura fidanzato con Georgina Rodriguez. “La vera bellezza di una persona si rivela quando siamo davvero noi stessi e impariamo ad accettarci per come siamo. Indipendentemente dalle opinioni e dai giudizi degli altri. Sarai apprezzata! Sarai amata! Sarai giudicata! Ci farai ridere spesso con la tua esplosione di allegria. Sarai sempre te stessa! Di questo ne siamo certi”, scrivono gli ammiratori più stretti su Instagram. Una vera e propria dichiarazione d’amore che la concorrente ha scelto di condividere sul proprio profilo, in occasione dell’ultimo contatto prima della reclusione. Clicca qui per guardare il post di Elisa De Panicis.

Elisa De Panicis, Grande Fratello Vip 4: il flirt con Cristiano Ronaldo

Anche se il flirt fra Elisa De Panicis, prossima concorrente del Grande Fratello Vip 4, è durato ben poco, ancora oggi la modella viene ricordata come l‘ex fiamma di Cristiano Ronaldo. A ridimensionare tutto ci ha già pensato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, facendo una dichiarazione ad una tv cilena, Doble Tentacion: “Ci siamo divertiti e abbiamo avuto una bella amicizia, ma niente di speciale. Non ci siamo mai nascosti. Tutto è avvenuto in pubblico, sul suo yacht o quando uscivamo insieme”. Il tutto prima di rivelare che Ronaldo userebbe un’imbottitura per aumentare il volume delle sue parti intime. Una notizia che ha fatto subito il giro di giornali italiani e cileni, tanto da diventare virale anche nel resto del mondo. In merito a ciò il calciatore ha preferito non esprimersi. Intanto la modella ha svelato nelle Storie come ha trascorso le ultime ore prima di iniziare la reclusione nella Casa: una pizza Margherita, uno sguardo a La Pupa e il Secchione e viceversa, dove ci sono alcune sue amiche, e diversi articoli pubblicati che la vedono al fianco di Ivan Gonzalez. Che sia l’anticipazione di qualcosa che vedremo presto nel loft di Cinecittà?

Il video di presentazione





© RIPRODUZIONE RISERVATA