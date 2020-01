Elisa De Panicis, doccia hot al Grande Fratello/ Video: Malnati la insapona, lei…

L’ingresso di Elisa De Panicis nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 ha smosso parecchi animi. La bella influencer sa come infiammare gli animi del pubblico maschile e degli uomini della Casa. Così è stato con Aristide Malnati che la De Panicis si è divertita a stuzzicare nel corso di una doccia particolarmente hot. L’influencer ha infatti chiesto all’archeologo di aiutarla a lavarsi, insaponandola sulla schiena. Un Malnati abbastanza imbarazzato ma che non si tira indietro quello che poi lava la schiena della bella Elisa. Ma non finisce qui, perché la gieffina poi si diverte a stuzzicarlo, chiedendo un po’ di passione in più nel gesto.

Elisa De Panicis stuzzica Aristide Malnati: “Mia mamma mi guarda!”

“Ma devi lavare con tutte e due le mani!” chiede Elisa De Panicis ad Aristide Malnati, che però replica “Una mano mi serve se perdo l’equilibrio, quindi ti insapono così”, poi ammette “Comunque è già molto pulita così la tua schiena!” La De Panicis non si arrende e continua: “Dici? Io mi sento davvero molto sporca”, ma l’archeologo non transige “No, c’è mia mamma che guarda da casa, poi non va bene!” Ma l’influencer non si tira indietro “Ma tua mamma sarà solo contenta di questo!” Malnati però, una volta insaponata la schiena, commenta “Giù non va bene insaponare – e conclude – ora mi vado a sciacquare io le mani, mi sono insaponato tutto” e lascia Elisa da sola. Tuttavia in confessionale commenta “La bellezza di Elisa è una bellezza da Panico!” (Clicca qui per il video della doccia hot)

