Elisa De Panicis/ “Theo Hernandez? Ci frequentavamo ma si è arrabbiato per Denver!”

Elisa De Panicis è una delle ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. L’ex gieffina è accolta da Barbara D’Urso che le chiede chiarimenti non solo sul rapporto che con Andrea Denver ma anche sulla presunta relazione – svelata in diretta al Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini – col calciatore del Milan Theo Hernandez. “Alfonso ha detto ‘il suo cuore batte per Theo’ significa che effettivamente il mio cuore batte per un calciatore, non significa che siamo fidanzati. – racconta la De Panicis in studio, così chiarisce – Ci stiamo frequentando in maniera molto tranquilla. Il mio cuore e la mia testa erano impegnati per un’altra persona dunque, per questo che ho fermato Andrea Denver.”

Elisa De Panicis a Pomeriggio 5 svela i dettagli della frequentazione con Theo Hernandez

Elisa De Panicis ha ricordato poi l’incontro con Andrea Denver, svelando che il tutto risale a circa 3 anni fa. La conoscenza col modello è avvenuta a Miami, e lui a quel tempo usciva da una relazione complicata “ed era depresso”, aggiunge la modella. “Ci siamo iniziati a frequentare, abbiamo dormito assieme, siamo andati a cena…” afferma l’influencer, che ancora svela “La sua fidanzata di Denver? Essendo che è americana lui crede che non capirà mai nulla di questa vicenda…”. Poi si torna a parlare del terzino del Milan e della loro frequentazione: “Ho stoppato qualsiasi altra persona, in questo caso Andrea, e ho iniziato a frequentarmi solo con lui. Ci siamo frequentati fino al mio ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip poi lui si è infastidito…lui voleva non si dicesse nulla” ma l’influencer fa intendere che ci sia stato anche un po’ di fastidio per quanto capitato con Andrea Denver.

